Vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı

28 Mayıs 2019

Finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümleri şirketi Sovos, regülasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Foriba’yı satın aldı.

Daha önce Invoiceware, Paperless ve TrustWeaver gibi lider firmaları bünyesine katan Sovos, Foriba'yı da satın alarak dijital bir dünya için geliştirdiği global vergi çözümünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Sovos, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan sonra şimdi de Türkiye’deki uzman ekipleri ile vergi uyumluluğu konusunda karşılaşılan sorunları global açıdan ele alacak.



2014 yılından beri yürürlükte olan e-Fatura zorunluluğu kapsamında, Türkiye'de elektronik dönüşüm uygulamaları yıllardır devam ediyor. Latin Amerika dışındaki ülkeler için oldukça yeni sayılabilecek bu kavram, ülkemizde yıllardır yürürlükte olan bir uygulama. Türkiye'nin önde gelen e-Fatura sağlayıcılarından biri olan Foriba, farklı ülkelerdeki regülatif zorunlulukları karşılamak adına e-Dönüşüm çözümleri geliştiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda İtalya, Macaristan, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinin yaptıkları yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin bu konuda oturmuş bir sisteme sahip olduğunu görüyoruz. Foriba’nın Türkiye ile birlikte bu ülkelerdeki etkinliğini göz önünde bulunduran Sovos, birleşme ile e-Dönüşüm ve regülatif entegrasyonlarda Foriba’nın deneyimlerinden faydalanacak.

"Birleşmeyle gelen global liderlik"

Birleşmeye ilişkin bir açıklama yapan Sovos CEO’su Andy Hovancik, “2025 yılı itibariyle, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlere ait faturaların yüzde 75'inden fazlasının e-Faturaya geçmesi bekleniyor. Sovos'un diğer yatırımlardan sonra Foriba'yı satın alması, B2B ve B2C geçişindeki müşterilerimizi korumamıza yardımcı olacak” dedi.

Foriba 1999’daki kuruluşundan itibaren özel entegratör olarak SAP kullanan firmalara ve büyük ölçekli kurumsal işletmelere hizmet veriyor. Foriba, organizasyon yapısındaki büyüme ile Sovos’un SAP stratejisini kuvvetlendirerek uluslararası şirketlerin modern vergi uyumluluğunu global olarak ölçeklendirmelerini sağlayacak. Sovos, Foriba çözümlerini Sovos S1 Platformu’na entegre ederek uluslararası şirketlere, global dolaylı vergi yükümlülüklerini tek bir merkezden yönetme olanağı sağlayacak.

"Uçtan uca çözüm sunan tek bir şirket"

Birleşmeye ilişkin değerlendirme yapan Foriba CEO’su ve Kurucu Ortağı Koray Gültekin Bahar ise, “Sovos, 60'tan fazla ülkede e-Fatura uyumluluğu konusunda uçtan uca çözüm sağlamak adına girişimcileri ve uzman yetenekleri bir araya getirmiş oldu. Hem Foriba hem de Sovos bünyesinde, ürün kalitesi, müşteri deneyimi ve rekabetçi farklılaşmaya odaklanmış ekipler bulunuyor. Birlikteliğimiz dünya çapında uçtan uca çözüm sunan tek bir şirket haline gelmemizi sağlayacak” şeklinde konuştu. Foriba’nın birleşme sürecinde hukuk danışmanlığı hizmetini ise Gökçe Avukatlık’tan aldığı kaydedildi.

Sovos Başkan Yardımcısı ve KDV İş Birimi Genel Müdürü Steve Sprague da yaptığı açıklamada, “Foriba ve Sovos bünyesindeki ekipler, büyük ölçekli SAP projeleri için profesyonel hizmetler sunacak. Müşterilerimiz S1 Platformuna entegre edilen Foriba çözümleri ile güvenilir ürünlerden ve sağlam bir Ar-Ge altyapısından yararlanmış olacaklar. Bu çözümleri Avrupa ve globaldeki geniş bir pazara sunacağız dedi.

Londra merkezli yatırımcı Hg Capital’in yatırımcısı olduğu Sovos ile anlaşma şartlarının henüz açıklanmadığını kaydeden Sovos Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Gledhill ise, bu süreçte Sovos'un mali müşavirlik hizmetini Deloitte’den, hukuk danışmanlığı hizmetini ise Skadden ve Akol’dan aldığını belirtti. Gledhill sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın önde gelen markalarının pek çoğu Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye, dünyanın en büyük ticaret merkezleri arasında. Foriba'nın ise global ERP sistemlerini kullanan birinci sınıf bir müşteri tabanı var. Dahası Foriba’nın sahip olduğu girişimci ruh, şirketlerin dijital vergi dünyasında başarılı olmalarına katkı sağlama misyonumuzla örtüşüyor.”