Veri merkezileri KOBİ’ler için büyük önem taşıyor

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Son zamanlarda yerli ve yabancı siber güvenliğe çok önem veren ve buna kaynak ayıran birçok önde gelen işletmenin, veri sızıntıları ve verilerin şifrelenmesi gibi ataklara maruz kaldığı duyuluyor. İşletmeler dijital ortama geçtikçe riskleri de artıyor.

Veri güvenliği konusu; kısıtlı bütçe ve insan gücüyle iş yapan KOBİ’lerin de iş süreçlerinde yaşadıkları sıkıntılardan biri olarak öne çıkıyor. Belki bir, belki iki, bazen sıfır bilgi teknolojileri personeliyle işlerini yönetmek zorunda kalan KOBİ’lerin finansal güçleri sınırlı.

Kısıtlı bütçelerinden dolayı bu konuya gerekli önemi veremeyen KOBİ’lere, ön yatırım gerekmeden uygun fiyatlı ve avantajlı hizmetler sunmak için çalışan veri merkezleri, yönetilen hizmetlerle şirketlere önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye için hayati öneme sahip bir konu

Üst düzeyde teknolojileri paylaşımlı ortamlarda sunan veri merkezlerinin sunduğu hizmetler oldukça kritik ve önemli. Kurumsal şirketler ve şirket grupları biraz fazla para harcayıp sorunlarını çözebilirken, KOBİ’lerin genellikle böyle bir imkânları bulunmuyor. KOBİ’lerin ‘kullandığın kadar öde’ modeline göre bilgi teknolojisi hizmetlerine ulaşabilmesi, KOBİ’ye dayalı ekonomisi olan Türkiye için büyük önem taşıyor.

Rekabetçi ve kullanıldığı kadar ödemeye dayalı hizmet sunan Openstack bulut platformunun KOBİ’ler için büyük avantaj sağlayacağını belirten Premier DC Veri Merkezi ve Sadece Hosting Yönetim Kurulu Danışmanı Sadi Abalı, “Openstack bazlı bulut hizmeti sayesinde şirketlere dijitalleşmelerinde ihtiyaç duydukları çeviklik, esneklik, seçenek çeşitliliği ve maliyetleri kullanıma göre yönetebilmek gibi olanakları sağlıyoruz” diyor.

Premier DC Veri Merkezi’nin yönetilen yedekleme, yönetilen firewall, DDOS temizleme ve koruma gibi siber güvenlikle ilgili hizmetlerine yakın zamanda yönetilen veri tabanı güvenliği ve uyumluluk yönetimi çözümünü de eklediğini belirten Abalı, “Sanal cihaz (Virtual appliance) olarak sunulan bu çözüm, trafiği bir firewall gibi üzerinden geçirecek şekilde kullanılabildiği gibi dinleme modunda da kullanılabiliyor ve veri tabanınızda bulunan iletişim bilgileri, kişisel bilgiler, kredi kartı bilgisi gibi özel bilgiler ya da işletmeniz açısından hassasiyete sahip verilerin maskelenmesi veya şifrelenmesi, olağandışı bir veri akışı varsa bunun algılanıp önlenmesi gibi özellikler sunuyor. Bu özellikler sayesinde KVKK, GDPR gibi kişisel bilgilerin korunmasına yönelik kanun ve düzenlemelere uyumluluğun yönetimi de son derece kolaylaşmış oluyor. DataSunrise iş birliğiyle sunulan hizmetin bir özelliği de SQL Injection, Brute-force gibi ataklara karşı da koruma ve bu tür atakları algılayıp önlem alma özelliğine sahip olması. Şirketlerin sıklıkla karşılaştığı güvenlik sorunlarından birisi de DDoS atakları. Türkiye pazarında bu sorunu gerçekten çözen ve sadece yurt dışı trafiği değil, aynı zamanda yurt içi trafiği de temizleyen ve şirketlerin uygulamalarını koruyan, aynı zamanda KOBİ’lerin bütçelerine uygun fiyatlandırma modelleri sunabilen bir çözüm arayışı vardı. Premier DC olarak, yıllardır sadece yurt dışı trafiğine yönelik olarak bu hizmeti sunuyorduk ve bu da yakın zamana kadar yeterli oluyordu. Ancak son zamanlarda yurt içinden de volumetric yani trafik hacmine dayalı atakların artmasıyla, uygulama performansını ve sürekliliğini ciddiye alan şirketlerden gelen talepleri değerlendirerek haziran ayı itibarıyla hem yurt dışı hem de yurt içi koruma sağlayan DDoS koruma ve temizleme hizmetini sunmaya başladık. Tüm bu hizmetleri çok küçük bir yatırımla, hatta yatırım yapmadan aylık olarak kiralayıp yönetilen hizmet olarak KOBİ’ler bizden talep edebilirler ve kurulumu çok karmaşık olmayan bu teknoloji sayesinde kısa sürede veri güvenliğinde lig atlayabilirler” şeklinde konuşuyor.

Yönetilen hizmetlerin her boyutta işletme için çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Abalı, buna kendilerinin de iyi bir örnek olduğunu ve veri güvenliğinde kendi personel ve altyapılarıyla sağladıkları önlemlere ek olarak, yönetilen hizmetlerden de yararlandıklarını, ayrıca dışarıdan bir gözün farklı bakışının değer getireceği konularda pazarda nadir bulunan siber güvenli yetkinliklerini bu hizmetleri veren profesyonel şirketlerden alarak siber güvenlik önlemlerini üst düzeylere taşıdıklarını belirtiyor.