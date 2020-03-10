Versace, 9 milyon lirasını tahsil edemedi

10 Mart 2020

Şebnem TURHAN

Dünyaca ünlü markaları kullanarak çoğu zaman merdiven altı üretim yapılması birçok firmanın sorunu. Dünyanın birçok ülkesinde mağazaları bulunan, lüks tüketimin sembollerinden Gianni Versace S. P. A.’nın İstanbul’daki avukatları 3 yıl önce kritik bir ihbar aldı. Beylikdüzü’ndeki bir adreste Versace markası kullanılarak üretim yaptırıldığı bilgisini alan avukatlar harekete geçti. Bosca Fashion Group’a ait depoda yapılan tespit sonrası tazminat talebi ile dava açıldı.

Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, davalı konumda Bosca Fashion Group AŞ isimli bir firma yer aldı. Versace’nin avukatları, marka haklarına tecavüz edildiğini, davalı tarafın haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü. Davalı adına yapılan savunmada ise, benzerlik iddiasının gerçeğini yansıtmadığı belirtilerek, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Yapılan yargılama sonrası mahkeme, davalı firmanın 20 bin TL manevi, 5 milyon 725 bin TL de maddi tazminat ödemesine karar verdi. Versace’nin avukatları bu kararı işleme koydu. Faizi ile birlikte toplam 8 milyon 857 bin TL olarak yapılan icra takibi ilk olarak Bosca Fashion’a gönderildi.

Versace’nin avukatları, borçlu şirketin iş yaptığı çok sayıda e-ticaret sitesi ve bankalara da haciz yazıları gönderdi. Gönderilen haciz ihbarnamelerinde özetle, “Bosca Fashion’dan alacaklıyız. Eğer bu şirketin sizde malı veya parası varsa ödemeyi bize yapın” denildi. Haciz ihbarnamesi alan bir banka ile büyük bir e-ticaret sitesi, icra müdürlüğüne yanıt verdi. Gönderilen yanıtlarda, borçlu şirketin kendilerinde herhangi bir parasının olmadığı bildirildi.