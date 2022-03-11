Vesen Yapı’dan Tuzla sahilde 150 dairelik proje

İstanbul’un sayfiye bölgelerinden Tuzla’da inşasına başlanan Mercan Tuzla Vesen Yalıları projesi için ön talep toplanmaya başlandı.

Projenin 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp konutların teslim edilmesi hedefleniyor. Tuzla sahilinde inşa edilen Mercan Tuzla Vesen Yalıları, İstanbul’da denize sıfır konumda, akıllı ev sistemleriyle projelendirildi.

Projenin peyzaj konseptinde yürüyüş parkuru, yapay göletler, zen bahçeleri, çocuk oyun alanları, bin 550 metrekarelik macera temalı survivor çocuk parkı gibi alanların yanı sıra 3 bin 850 metrekarelik açık hava spor merkezi ve bin 625 metrekare kapalı sosyal tesis bulunuyor.

158 daireden oluşuyor

İller Bankası’nın 40 bin 795 metrekare alana sahip denize sıfır arazisi üzerinde geliştirilen proje, 16 blokta sadece 158 adet daireden oluşuyor. En küçük yalı dairesinin 214 metrekare olduğu, yatay mimari anlayışıyla geliştirilen ve zemin + 3 katlı bloklardan oluşan Mercan Tuzla Vesen Yalıları’nda ev seçenekleri 3,5+1, 4,5+1 ve 5,5+1 olarak sunuluyor. Daireler için 26 metrekare ile 117 metrekare arasında teraslar, 52 metrekare ile 270 metrekare arasında bahçe kullanım alanları bulunuyor.