Vestel, 1 milyonuncu çamaşır kurutma makinesini üretti

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya markalarından Vestel, çamaşır kurutma makinelerinde 1 milyonuncu makineyi üretti.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre; yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve enerji verimliliği sağlayan ürünleri tüketiciyle buluşturan şirket, aradan geçen 2,5 yıllık sürede 1 milyonuncu çamaşır kurutma makinesini üretme başarısına imza attı.

Kurutma makinesi ürün ailesinde kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, yüksek kapasiteli, enerji tasarrufu sağlayan, sessiz çalışan, kısa program süresine sahip, hijyenik ve çevreci özelliği taşıyan alternatifler bulunuyor.

"Kısa sürede büyük başarı"

Açıklamada görüşlerine yer alan Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, Vestel City'de üretilen 1 milyonuncu çamaşır kurutma makinesinin, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede erişilen büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Endüstri 4.0 altyapısıyla inşa ettikleri ve 2018'de faaliyete başlayan yeni çamaşır kurutma makinesi fabrikasında 1 milyonuncu ürünün üretildiğini kaydeden Haspolat, "Bu başarıda Ar-Ge'den tasarıma, üretimden satış pazarlamaya kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda nice başarılara imza atacağımıza inancım sonsuz." ifadelerini kullanıdı.