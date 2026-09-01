Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell'den KAP'a Togg bildirimi

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Togg’un ortaklık yapısında değişiklik olacağı yönündeki haberlerin ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Üç şirket de konuya ilişkin temasların sürdüğünü, ancak henüz kesinleşmiş bir işlem bulunmadığını duyurdu.

Basında yer alan iddialarda, Togg’da yüzde 23’er payı bulunan Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu’nun toplam yüzde 46’lık hissesini devretmeye hazırlandığı öne sürüldü. Bu payların Turkcell ile Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alınabileceği belirtilirken, satış fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği de iddialar arasında yer aldı.

Vestel: Görüşmeler sürüyor

Vestel Elektronik, Togg’daki paylarına ilişkin farklı görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, şirketin yatırım politika ve stratejileri doğrultusunda yürütülen temaslar kapsamında henüz işlemi kesinleştirecek bir Yönetim Kurulu kararının alınmadığı belirtildi.

Turkcell: Temaslar devam ediyor

Turkcell ise şirket ile Türkiye Varlık Fonu’nun, Togg sermayesindeki bazı payların satın alınması için görüşme yaptığına dair haberlerin basında yer aldığını kaydetti. Şirket, yatırım stratejileri kapsamında iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiğini, haberlere konu olabilecek işleme ilişkin temasların da sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Grubu: Bağlayıcı sözleşme yok

AG Anadolu Grubu Holding de Togg’daki paylarına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Şirket, mevcut aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşmenin bulunmadığını, olası işleme dair önemli bir gelişme yaşanması halinde gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdi.