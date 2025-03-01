Vestel CEO’sunun kurum içi 'ramazan tebriği' maili Zorlu Holding'de kriz çıkardı

Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel’in CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat’ta çalışanlara bir mail göndererek Ramazan Ayı’nı tebrik etti. Mesajında birlik, beraberlik ve hoşgörü vurgusu yapan Güler, Ramazan’ın manevi anlamına dikkat çekerek çalışanlara huzur dolu bir ay diledi.

Güler'in ilgili mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: 'Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır.'"

Ancak bu mesaj, Zorlu Holding içinde krize yol açtı. Holdingin CEO’su Cem Köksal, Ergün Güler’e açık bir şekilde tepki göstererek, şirketin kurumsal olarak yalnızca Şeker ve Kurban Bayramlarını kutladığını belirtti. Köksal, holdingin dini konulara bağımsız durduğunu ve bu tür mesajların kurumsal olarak paylaşılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Köksal, tüm çalışanların görebileceği şekilde gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları var. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Daha önce de bu konuda seni uyarmıştım. Lütfen tekrar edilmesin.”

Bu gelişme, şirket içinde farklı görüşlerin tartışılmasına neden olurken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Zorlu Holding'in kurumsal kültürü ve dini günlere yaklaşımı, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.