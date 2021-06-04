Vestel, çevre dostu teknolojilerle kaynak kullanımını azaltıyor

Sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşıma dikkat çeken Vestel, üretim süreçlerinde karbon ayak izini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda beyaz eşya fabrikalarında hayata geçirdiği projelerle su ayak izi oranını son 4 yılda yüzde 24’ten fazla oranda azaltan Vestel, fabrikalarında 2020 yılı içinde yürüttüğü enerji verimliliği çalışmaları sayesinde toplam 11 milyon 494 bin 541 kWh elektrik enerjisi tasarrufu sağladı.

Ayrıca Vestel, döngüsel ekonomi kapsamında 2019 yılından bu yana merkezi onarım ve geri kazanım birimlerinde hurda ürün sökümü ve arızalı malzeme onarımı yapıyor. Bu kapsamda Vestel City içindeki tüm ofisler de Sıfır Atık sistemine geçilirken, beyaz eşya ürünlerinin tüm dış kutu ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kağıttan elde ediliyor.

İş Dünyası Plastik Girişimi için Vestel Şirketler Grubu genelinde 2020 baz yılına göre 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 9 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ve yaklaşık 2 bin ton plastik azaltma taahhüdü verildi.

Öte yandan Vestel, plastik sektöründe döngüsel ekonomiyi ve plastik miktarlarının azaltılmasını ele alan çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak zeytin çekirdeğinden plastik malzeme üreten Biolive şirketine yatırım yapan Vestel, bu çalışmalarının kapsamını genişletiyor.

"Akıllı Hayat 2030 vizyonu bize yol gösterici oluyor"

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Tüketicimizin hayatını kolaylaştıran teknolojileri üretirken, dünya kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncelikli hedefimiz. Ar-Ge’den üretime, satıştan pazarlamaya kadar tüm ekiplerimiz çevreci bir yaklaşım ile hareket ediyor. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu da bize yol gösterici oluyor. Kendi üretim süreçlerimiz ve ürünlerimizin yanı sıra Vestel Ventures aracılığı ile yatırım yaptığımız şirketlerin de bu anlayışla hareket etmesi bizim için çok önemli. Global pazarlarda rekabet eden bir marka olarak, dünya standartlarının ve sürdürülebilirlik ilkelerinin ötesine geçen bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu alana sunduğumuz katkıyı her yıl artırmak için hedeflerimizi sürekli yükseltiyoruz.” şeklinde konuştu.