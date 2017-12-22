Vestel, Güney Koreli firma için teklif verdi
Vestel, Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics'i satın almak için teklifte bulundu.
Vestel Beyaz Eşya, Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics'in paylarının tamamının satın alınması için bağlayıcı teklif verdi.
Vestel'den konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Şirketimizin yüzde 94,62 oranında hissedarı olduğu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın alınması için 22 Aralık 2017 tarihinde bağlayıcı teklif vermiş olup, bundan sonraki süreçte satıcılar ile potansiyel alıcılar arasında pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilecektir"