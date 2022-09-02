Vestel, klimada fatura hesaplayacak, buzdolabında yumurta pişirecek

Kerim ÜLKER

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA’ya Türk firmaları damga vuracak ürün ve teknolojileri vitrine çıkarıyor. Fuara 30’uncu kez katılan Vestel, tüm süreçlerini sürdürülebilir yöntemler kullanarak ürettiği yenilikçi ürünlerini sergiliyor. Bunlar arasında yumurta pişiren buzdolabı ve fatura hesaplayan klima gibi ilginç ürünler de bulunuyor.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, fuarda sürdürülebilirlik ve tasarruf temalı ürünlerini öne çıkardıklarını belirterek, “Şu anda dünyada enerji ve su sıkıntısı var. Dünyadaki enerjinin yüzde 20’sini ev aletleri harcıyor. Bu nedenle sürdürülebilir ve tasarrufl u ürünler artık ön plana çıkıyor. Biz de fuarda dünyada rekortmen olan bu ürünlerimizle tüketicilerin karşısına çıkıyoruz” dedi. İlk kez IFA’ya 1988 yılında katıldıklarını dile getiren Erdoğan, “O dönem standımız 200 metrekarelik alana kuruluydu. 30 yılımızı doldurduk. Bu yıl ise alanımız 3 bin metrekareye ulaştı” diye konuştu. Çevresel ve sosyal fayda yaratarak geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üretmenin ana stratejileri olduğunu dile getiren Erdoğan, bu doğrultuda IFA’da tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümlerinden oluşan yeni ürün yelpazelerini dünyaya tanıttıklarını söyledi.

“Dünya devleri patenti soruyor”

Erdoğan, ürünleri konusunda da bilgi vererek, geliştirdikleri vakumlu buzdolabı modelinin dünya devi üreticilerin dikkatini çektiğini kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptıktan sonra firmalar gelip, patentini sordular. Şimdi yeni çevre dostu teknolojilerimize de bu ilgiyi bekliyoruz. Bu fuarın enerji tasarrufl u son teknolojilere olan talebi artıracağına inanıyoruz. Geliştirdiğimiz yumurta pişirebilen buzdolabının çok dikkat çekeceğini tahmin ediyoruz. Aynı anda 4 farklı kıvamda yumurta pişirebilen EggWiser teknolojisiyle çalışan bu buzdolabıyla sabah kahvaltı için önceden programlama yapılabiliyor. Full Indoor teknolojisi ise gıda israfını önlüyor. Full Indoor sisteminde bulunan EggMinder teknolojisi, buzdolabındaki yumurtaların raf ömrünü ve miktarını takip ederek, yumurtaların geriye kalan raf ömrüne göre yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç farklı renkle bilgilendirme yapıyor. IntelliShelf teknolojisi ise buzdolabı kapağının içerisindeki rafl arda yer alan ürünlerin ağırlığını, tazeliğini ve son kullanma tarihlerini takip ediyor. Yine faturayı hesaplayabilen klima modelimiz, fatura miktarı yüzde 80’e ulaştığında tüketiciyi uyarıyor. Limit aşıldığında ise otomatik tasarruf moduna geçiyor.”

Çevreci ürünlere odaklanacak

Kendi faaliyetlerinin yanı sıra bireylerin de sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaları için çevreci teknolojiler geliştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bu Vestel’in standında yer alan, çamaşırdan suya geçen mikro düzeydeki elyaf parçacıklarını filtreleyerek, tahliye edilen su ile atılmalarını önleyen Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi başta olmak üzere ürünler hakkında bilgi verdi.

Şarj ünitelerini dünyaya satıyor

Yerli oto TOGG’un ortakları arasında yer alan Vestel, araç teknolojileri geliştirmenin yanı sıra batarya ve elektrikli şarj alanlarına da odaklanacak. Sharp, Toshiba, Daewoo’nun Türkiye satış ve pazarlama haklarının sahibi olan fi rma, Almanya’daki fuarda yeni iş birliği veya satın almalara da sıcak baktığını aktardı. Turan Erdoğan, dünyada artık enerji tasarrufunun yanı sıra enerjiyi depolamanın da büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. Iberdrola, E.ON, Eneco gibi dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle yaptığı uluslararası iş birlikleriyle Avrupa’da EVC’lerin yaygınlaşmasına öncülük ettiklerini belirten Erdoğan, “Bugün yabancı şirketlerle yeni bir satın alma veya ortaklık planlarsak bu pil, şarj üniteleri veya otomotiv sistemleri alanında olacaktır. Salcano ve yabancı pek çok e-bisiklet markasına pil üretip sattık. Elektrikli şarj ünitelerimiz Türkiye’deki pek çok noktada kullanılıyor. 8 yılda önemli aşama kaydettiğimiz bu ürünleri dünyaya da satmaya başladık. Batarya üretiminde edindiğimiz tecrübemizi şimdi de küçük ev aletlerinde kullanıyoruz. İlk defa kendi süpürgemizde kendi üretimimiz olan batarya kullanacağız.”