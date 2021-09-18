Vestel, sektöründe 23’üncü kez ihracat şampiyonu oldu

Vestel, elektrik-elektronik sektöründeki ihracat şampiyonluğunu 2020’de de koruyarak 23’üncü kez kendi alanında birinci oldu. 2020’de yaklaşık 2.1 milyar dolar değerinde gerçekleştirdiği ihracat ile Vestel, genel sıralamada da 4’üncü oldu.

Vestel’in genel sıralamadaki 4’üncülük ödülünü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, sektör birinciliği ödülünü ise Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan aldı.

Gelirin yaklaşık yüzde 80’i ihracattan

Ödül töreninde konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Ülkemizin öncü üretici gruplarından Zorlu Holding olarak teknoloji ve inovasyona yatırımlarımız neticesinde dünya standartlarının üzerinde bir anlayışla üretim yapıyor, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda fark yaratıyoruz. İhracat faaliyetlerimizle ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırıyoruz. Ürettiği ürün ve teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ihraç eden Vestel, tam 23 yıldır sektörünün ihracat şampiyonu olarak başarısını sürdürülebilir kılıyor. Vestel’in başarılarından gurur duyuyor, bu başarıların katlanarak devam edeceğine inanıyorum, ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan ise, “Vestel olarak ihracattaki istikrarlı başarımızı sürdürüyoruz. Tam 23 yıldır kesintisiz olarak sektörümüzde ihracat şampiyonuyuz. Vestel gelirlerinin yüzde 80’ine yakınını ihracattan elde eden bir şirket. Bu da, ürettiğimiz teknolojinin dünyanın her yerinde kabul gördüğünün en somut kanıtı. Biz yalnızca bir beyaz eşya ve televizyon üreticisi değil, bir teknoloji şirketiyiz. Katma değeri yüksek ürün ihracatı odak alanlarımızın başında geliyor. Akıllı evler, akıllı şehirler, otomotiv elektroniği, batarya çözümleri, sağlık teknolojileri gibi geleceğin sektörlerine yatırım yaparak, ülkemizin teknolojide de bir dünya markası olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.” Şeklinde konuştu.