Vestel şirketlerinden finansal yeniden yapılandırma başvurusu

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamalara göre, başvurunun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca, mevcut kredilerin (Vestel Elektronik için konsolide kredilerin) geri ödeme planı ile vade yapısının, faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla bugün itibarıyla Türk finans kuruluşlarına yapıldığı bildirildi.

Her iki şirketin açıklamasında da sürecin yatırımcı menfaatlerinin korunması adına daha önce gizli tutulduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İşleme ilişkin süreç somut hale gelinceye kadar, Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcı menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında 12 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir."

Vestel’te son durum

Vestel Elektronik 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını geçen mayıs ayında açıklamıştı.

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 düşerek 41,2 milyar TL’den 21 milyar TL seviyesine gerilemişti.

Satışlardaki sert düşüş kârlılık tarafını da etkiledi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 7,9 milyar TL olan brüt kâr, bu yıl ilk çeyrekte 2,7 milyar TL’ye kadar indi.

Vestel’in net borcu yaklaşık 93 milyar TL seviyesindeydi. Şirketin özkaynakları yıl sonuna göre yüzde 11 düşüşle 26,4 milyar TL’ye geriledi.