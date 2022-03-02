Vestel ve Eneco eMobility’den elektrikli araç şarj cihazı alanında işbirliği

Vestel, Eneco eMobility ile yaptığı işbirliği kapsamında Benelüks ve Almanya’ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç edecek.

İşbirliği kapsamında açıklamalarda bulunan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, Vestel'in uluslararası bir teknoloji şirketi olduğuna dikkat çekti. Bu bilinçle, geleceğin teknolojilerine çok uzun zamandır yatırım ve Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “Eneco eMobility ile kurduğumuz iş ortaklığı, dünyanın geleceği için büyük önem arz eden elektrikli araç kullanımının artışına aracılık edecek. Özellikle son 2 yılda Avrupa’da sektörün en önemli oyuncularıyla kurduğumuz iş birlikleri sayesinde Avrupa’da EVC’lerin yaygınlaşmasında önemli rol oynuyoruz. Eneco eMobility iş birliğiyle elektrikli araç şarj çözümüne yönelik talebi karşılama ve yaygınlaştırmanın yanı sıra hem bireylerin hem de küçük işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyoruz. Attığımız bu adımlarla yenilenebilir (rüzgar ve güneş) enerjinin kullanımıyla karbon emisyonları önemli ölçüde düşürülürken, iş ortaklarımızın döngüsel ekonomiyi desteklemesine de olanak sağlıyoruz.” diye konuştu.

Eneco eMobility İcra Kurulu Başkanı Leonie Baneke ise şunları kaydetti: “Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde elektrikli araçlara geçişi sorunsuz bir sürece dönüştürme çabamızın Vestel tarafından desteklenmesi, Vestel’i bizim için muazzam bir uluslararası ortak yapıyor. Kurulumu kolay, tek tip, uyarlanabilir, kullanıcı ve çevre dostu Vestel elektrikli araç şarj cihazları sayesinde daha fazla bireysel ve küçük işletmelere ulaşarak maliyetlerini düşürmelerinde ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamlarına olanak sağlıyoruz.”