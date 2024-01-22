Vestel Ventures, ABD'li çip şirketine ortak oldu

Şirket, ürün portföyünü geliştirecek ve gelecekte büyüme sağlayacak sektörlere yönelik girişimleri kapsamında yeni bir yatırıma imza attı. Vestel, yakın gelecekte Elevation'ın üreteceği yeni çipleri mobilite ürünlerinde kullanmayı ve ayrıca satışa sunmayı planlıyor.

Vestel Ventures, şirketin otomotiv alanındaki varlığını genişletecek bir yatırım gerçekleştirdi. Vestel Ventures, otomotiv ve güç elektroniği çipleri geliştiren ABD merkezli Elevation'a ortak oldu.

Otomobil çipi üretiyor

Yüksek voltajlı güç ve otomotiv elektroniği çiplerinden oluşan ürün portföyüne sahip Elevation, elektrikli̇ araçlar için yeni nesil geniş bant aralığı teknolojisi kullanan sistem çözümleri̇ üretiyor. Şirket, enerji verimliliği sağlayan çözümleriyle otomotiv sektörünün sürdürülebilir enerji alanında gelişmesine yardımcı oluyor.

'Vestel için son derece önemli bir adım'

Vestel Ventures Genel Müdürü Öner Tekin, yatırımın şirket için son derece önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tekin, "Vestel'in teknoloji şirketi vizyonu doğrultusunda uzun yıllardır startup yatırımları, uluslararası işbirlikleri ve büyüme alanlarımıza yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vestel'in otomotiv ekosistemi ve mobilite alanlarındaki gücünü artıracak bir hamlede daha bulunarak ABD merkezli Elevation'a yatırım yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu da Vestel'in son yıllarda otomotiv elektroniği alanında önemli adımlar attığını ve pazarda önde gelen tedarikçilerden biri haline geldiğini aktararak, Elevation yatırımının bu alanda markayı daha da ileriye taşıyacağını kaydetti.

Kutlu, "Uzun yıllardır Vestel olarak geleceğin sektörleri arasında gördüğümüz otomotiv elektroniği alanında yatırımlar yapıyoruz. Elevation yatırımı da bu vizyonun bir parçası. Önümüzdeki dönemde Vestel mühendislerinin Elevation'daki meslektaşlarıyla tasarlayacakları çipler, Vestel'in geliştireceği mobilite ürünlerinde kullanılacak." açıklamasını yaptı.

Elevation kurucusu David Nam de Elevation'ın otomotiv kalifikasyonlarına sahip, yüksek performanslı analog ve güç mikroçipleri geliştiren bir firma olduğunu belirtti.

Nam, "Bizlere ve vizyonumuza olan güveni için Vestel'e teşekkür ediyorum. Vestel ile geleceğin otomobillerinde kullanılacak mikroçipleri geliştireceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.