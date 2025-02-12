Vestel yenilikçi şarj çözümleriyle Avrupa mobilite pazarında

Almanya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerde yaptığı anlaşmalarla 250 bini aşkın şarj istasyonuyla Avrupa’nın elektrikli araç altyapısına önemli katkıda bulunan Vestel Mobilite, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik rol oynuyor.

Firmanın bugün sektöründe standartları belirleyen bir noktada olduğunun altını çizen CEO Ergün Güler, "Dünyanın önde gelen pek çok üreticisi 500kW’lık şarj istasyonlarını ürün gamlarına yakın zamanda eklemeyi planlarken, biz 720kW şarj istasyonlarımızı mobilite pazarına sunuyoruz, böylece bu alandaki teknoloji standartlarını yükseltiyoruz. Elektrikli araçları 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 20 şarj seviyesinden yüzde 80 şarj seviyesine getirebilen EVC’lerimizin pazar için önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

4 niteliğiyle fark yaratıyor

Vestel Mobilite’nin 720kW ultra hızlı şarj istasyonları, Türkiye’de Zes tarafından teslim alınarak hizmete başladı. Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarına yüksek hızlı şarj deneyimi sunan yeni istasyonlar, yüksek teknik donanımı, kalitesi, kanıtlanmış güvenilirliği ve her ihtiyaca uygun esnek ve verimli şarj çözümleri sunmasıyla ön plana çıkıyor:

İtalya’da ‘charging hub’ dönemi

Zorlu Enerji ortaklığıyla kurulan Electrip Global’in İtalya’nın Assago bölgesinde hayata geçirdiği yüksek hızlı şarj hub’ının cihazları Vestel Mobilite tarafından sağlandı. İtalya'da hizmete giren şarj merkezinde Vestel Mobilite’nin ürettiği 16 adet 400kW güce sahip EVC’ler, bireysel ve ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik optimize edildi. Electrip şirketi, Avrupa'da İtalya, Fransa, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Hırvatistan'da hizmet veriyor.

Up-time süresine dikkat!

Vestel Mobilite’nin 720kW güç kapasiteli ultra hızlı şarj istasyonları, şarj süresini 15 dakikaya kadar düşürerek aynı anda sekiz araca kadar hizmet verebiliyor. Vestel’in 2017’de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra, şehir içi uygulamaları için uygun kompakt 60kW, 120kW hızlı tip şarj istasyonları, ultra hızlı şarj uygulamaları için ise 160kW, 240kW, 320kW, 400kW ve 720 kW’lık daha yüksek kapasiteli DC serisi mevcut. Bu cihazlar özellikle minimum yüzde 98'lik up-time ortalamasıyla sektöründe öne çıkıyor.