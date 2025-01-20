Vestel’de yapay zekâlı tasarruf
Vestel, üretimde tasarruf ve verimliliği en üst seviyeye çıkarma hedefiyle IoT (Nesnelerin interneti) ve yapay zekâlı tasarruf dönemini başlatıyor. Kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamayı hedefleyen ve cirosunun yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayıran Vestel, kullanıcılara maliyet açısından daha avantajlı bir kullanım vaat ediyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Teknoloji alanındaki yatırımlarıyla kullanıcılarının sürdürülebilir yaşama geçişini destekleyen Vestel, üretimde tasarruf ve verimliliği en üst seviyeye çıkaracağını duyurdu. Çalışmalarına IoT (Nesnelerin İnterneti) ve yapay zekâ çözümlerini dahil eden şirket, bu gelişmelerle kullanıcılarına uzun vadede verimlilik ve maliyet avantajından faydalanma vaat ediyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Yapay zekâ teknolojileri, Vestel ürünlerini yalnızca daha akıllı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi hedefliyor” dedi.
%25’e varan tasarruf
Tüketicilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve robotik üretim gibi ileri teknolojilere stratejik yatırımlar yaptıklarını belirten Uylukçuoğlu, “Yapay zekâ teknolojileri, Vestel ürünlerini yalnızca daha akıllı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırırken, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve daha çevre dostu bir geleceğe katkı sağlamak konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor” diye konuştu.
Vestel’in hayata geçirdiği IoT ve yapay zekâ projeleri ile kullanıcılarına sunduğu enerji ve maliyet avantajlarının altını çizen Uylukçuoğlu, “İlk aşamada Vestel çamaşır makineleri ve klimalarda bulunan enerji yönetim özelliği ile kullanıcılar, enerji tüketimlerinde klimalarda yüzde 25’e varan tasarruf sağlayabiliyor. Bu özellik, yalnızca çevreye duyarlı yaklaşımı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için uzun vadede önemli maliyet avantajı sunuyor” dedi.
Evcil hayvanlar için akıllı çözümler
Vestel, 2025 yılında Akıllı Evcil Hayvan Ürünleri kategorisini kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen Akıllı Mama Kabı, Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı ve Akıllı Kedi Tuvaleti, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmayı ve hijyen standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.
Sürdürülebilir geleceğe doğru
Sürdürülebilir üretim ve doğa için pozitif değer yaratma hedefine aralıksız yatırım yapan Vestel, plastik kirliliğine karşı 2020- 2023 arasında, Türkiye’deki İş Dünyası Plastik Girişimi’nin bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt etti. Konuya ilişkin bilgi veren Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız Biolive şirketi, zeytin atıklarından tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor. Biyolojik olarak parçalanabilen, kanserojen ve toksik madde içermeyen Bio-Pura isimli hammaddesi ile Biolive, birçok sektöre farklılaştırılmış hammadde alternatifleri sunuyor” dedi.
10 bin adet e-atık toplandı
Uylukçuoğlu, Vestel’in biyoplastik granüller sayesinde beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 25, karbon emisyonunu da yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını kaydetti. Uylukçuoğlu, Vestel’in su yoğunluğunu da baz yıl 2021’e göre yüzde 14 azalttığını, ayrıca tüm faaliyetlerinde yüzde 50 oranında geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş su kullanmayı hedeflediğini ifade etti. Bunun yanı sıra kullanıcı talebi üzerine kullanım ömrü tamamlanan evsel atıkları da toplayan Vestel, bu kapsamda da 2022 yılından bu yana 10 bin adet elektronik atık topladı.