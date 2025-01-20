Vestel’de yapay zekâlı tasarruf

Başak Nur GÖKÇAM

Teknoloji alanındaki yatırımlarıyla kulla­nıcılarının sürdürü­lebilir yaşama geçişini des­tekleyen Vestel, üretimde ta­sarruf ve verimliliği en üst seviyeye çıkaracağını duyur­du. Çalışmalarına IoT (Nes­nelerin İnterneti) ve yapay zekâ çözümlerini dahil eden şirket, bu gelişmelerle kulla­nıcılarına uzun vadede verim­lilik ve maliyet avantajından faydalanma vaat ediyor.

Konuya ilişkin açıklama­da bulunan Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Yapay zekâ teknolojileri, Vestel ürünleri­ni yalnızca daha akıllı kılmak­la kalmıyor, aynı zamanda her kullanıcıya özel, kişiselleşti­rilmiş deneyimler sunuyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir yaşam alış­kanlıklarını desteklemeyi he­defliyor” dedi.

%25’e varan tasarruf

Tüketicilerin değişen ta­lep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için ya­pay zekâ, nesnelerin interne­ti (IoT) ve robotik üretim gi­bi ileri teknolojilere stratejik yatırımlar yaptıklarını belir­ten Uylukçuoğlu, “Yapay zekâ teknolojileri, Vestel ürünleri­ni yalnızca daha akıllı kılmak­la kalmıyor, aynı zamanda her kullanıcıya özel, kişiselleşti­rilmiş deneyimler sağlayarak müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcıların hayat­larını kolaylaştırırken, sürdü­rülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve daha çevre dos­tu bir geleceğe katkı sağlamak konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor” diye konuştu.

Vestel’in hayata geçirdi­ği IoT ve yapay zekâ projele­ri ile kullanıcılarına sunduğu enerji ve maliyet avantajları­nın altını çizen Uylukçuoğlu, “İlk aşamada Vestel çamaşır makineleri ve klimalarda bu­lunan enerji yönetim özelli­ği ile kullanıcılar, enerji tüke­timlerinde klimalarda yüzde 25’e varan tasarruf sağlaya­biliyor. Bu özellik, yalnızca çevreye duyarlı yaklaşımı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanı­cılar için uzun vadede önemli maliyet avan­tajı sunuyor” dedi.

Evcil hayvanlar için akıllı çözümler

Vestel, 2025 yılında Akıllı Evcil Hayvan Ürünleri kategorisini kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen Akıllı Mama Kabı, Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı ve Akıllı Kedi Tuvaleti, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmayı ve hijyen standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir geleceğe doğru

Sürdürülebilir üretim ve doğa için pozitif değer yaratma hedefine aralıksız yatırım yapan Vestel, plastik kirliliğine karşı 2020- 2023 arasında, Türkiye’deki İş Dünyası Plastik Girişimi’nin bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt etti. Konuya ilişkin bilgi veren Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız Biolive şirketi, zeytin atıklarından tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor. Biyolojik olarak parçalanabilen, kanserojen ve toksik madde içermeyen Bio-Pura isimli hammaddesi ile Biolive, birçok sektöre farklılaştırılmış hammadde alternatifleri sunuyor” dedi.

10 bin adet e-atık toplandı

Uylukçuoğlu, Vestel’in biyoplastik granüller sayesinde beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 25, karbon emisyonunu da yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını kaydetti. Uylukçuoğlu, Vestel’in su yoğunluğunu da baz yıl 2021’e göre yüzde 14 azalttığını, ayrıca tüm faaliyetlerinde yüzde 50 oranında geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş su kullanmayı hedeflediğini ifade etti. Bunun yanı sıra kullanıcı talebi üzerine kullanım ömrü tamamlanan evsel atıkları da toplayan Vestel, bu kapsamda da 2022 yılından bu yana 10 bin adet elektronik atık topladı.