Vestel’de yeni Genel Müdür Haspolat

Yeni dönemde CEO’luk görevini Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat üstlenecek. Vestel’in son 35 yılına önemli katkı yapan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, bayrağı Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat’a devrediyor. Erdoğan 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla emekliliğe ayrılacak olan Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak Vestel’de çalışmaya devam edecek.

Turan Erdoğan, 1988 yılında katıldığı Vestel Şirketler Grubu’nda son 10 yılı CEO’luk görevi olmak üzere tam 35 yıldır kritik yöneticilik sorumlulukları üstlendi. Vestel’in yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın sayılı teknoloji şirketleri arasında yer almasında büyük rolü olan Turan Erdoğan, görevde bulunduğu süre boyunca Vestel’i Vestel yapan, şirketi ve sektörü dünyanın saygın platformlarında temsil ederek ülkemize önemli katkı yaptı.

1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Vestel CEO’luk görevini üstlenecek olan Erdal Haspolat, 1998 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya’da farklı görev ve sorumluluklarda bulundu. Bütün bu süre boyunca teknolojik gelişmelerle pek çok ilke imza atarken, AR-GE’ye verdiği önemle üstün teknolojili, akıllı ve dünya standartlarının üzerinde Vestel Beyaz Eşya ürünlerini tüm dünyayla rekabet eder hale getirdi.