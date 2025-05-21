Vestel'den KAP açıklaması: Finansal yükümlülükler yerine getiriliyor, önemli bir gelişme yok

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Zorlu Holding, yatırımcıların 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle ilgili endişelerini hafifletmek amacıyla varlık satışları ve işten çıkarmalar yapmaya hazırlanıyor.

Şirket arazi mülkiyeti de dahil olmak üzere varlık satışı yapmayı değerlendirirken, Vestel elektronik biriminin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

KAP’a açıklama yapıldı

Vestel, söz konusu gelişmelerin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şirketin finansal borç geri ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirdiğini belirtti. Sermaye piyasası mevzuatına göre kamuya açıklanması gereken önemlilik eşiklerini aşan herhangi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Operasyonel verimlilik gerekçeli işten çıkarma açıklaması

Açıklamada, basında yer alan işten çıkarmalara ilişkin olarak bu sürecin şirketin stratejik hedefleri ve operasyonel verimliliği artırma planı doğrultusunda sınırlı ölçüde gerçekleştirildiği ve çalışanların tüm yasal haklarına riayet edildiği ifade edildi.

Vestel ayrıca, şirket aktiflerinin satışına yönelik herhangi bir yönetim kurulu kararı bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Amerika pazarı yakından izleniyor

Şirketin bölgesel hasılat çeşitlendirmesi kapsamında Amerika pazarına yönelik fırsatları yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, potansiyel iş ortaklarıyla görüşmelerin sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile zamanında paylaşılacağı bildirildi.