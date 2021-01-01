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Vestel'den Vestel Holland B.V ile Vestel Benelux B.V'yi birleştirme kararı

Vestel, Vestel Holland B.V ile Vestel Benelux B.V'nin Vestel Holland B.V çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesine karar verildiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Vestel, Vestel Holland B.V ile Vestel Benelux B.V'yi birleştirme kararı aldı.

Vestel tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin Hollanda'da mukim iştirakleri olan Vestel Holland B.V ile Vestel Benelux B.V'nin Vestel Holland B.V çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesi kararı alınmıştır." denildi.