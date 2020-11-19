Vestel'e "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülü
Vestel Müşteri Hizmetleri, IMI Conferences tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri'nde "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülüne layık görüldü.
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Vestel Müşteri Hizmetleri, 'Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri'nde "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülünü aldı.
Konuyla ilgili Vestel'den yapılan açıklamaya göre, pandemi sebebiyle bu yıl ilk defa online olarak, 4 Kasım'da gerçekleştirilen törende "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülü, "100 çalışan altı", "101-499 çalışan", "500 çalışan ve üstü" olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirildi.
Vestel İletişim Merkezi, 101-499 çalışanlı çağrı merkezleri kategorisinin birincisi olarak, Türkiye'nin "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülünü almaya hak kazandı.