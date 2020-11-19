Vestel'e "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülü

Vestel Müşteri Hizmetleri, 'Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri'nde "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülünü aldı.

Konuyla ilgili Vestel'den yapılan açıklamaya göre, pandemi sebebiyle bu yıl ilk defa online olarak, 4 Kasım'da gerçekleştirilen törende "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülü, "100 çalışan altı", "101-499 çalışan", "500 çalışan ve üstü" olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirildi.

Vestel İletişim Merkezi, 101-499 çalışanlı çağrı merkezleri kategorisinin birincisi olarak, Türkiye'nin "En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" ödülünü almaya hak kazandı.