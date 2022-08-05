Vestel’e ‘En Yenilikçi Marka’ unvanı

Teknoloji, tasarım spor ve yaşam tarzı alanlarında dünyanın en büyük inovasyon ödülü olarak nitelendirilen Plus X Awards 2022 yılı kazananları belli oldu.

80 farklı sektörden, 700'den fazla katılımcı uluslararası katılımcı markanın yarıştığı ödüllerde Vestel, bir kez daha yılın en yenilikçi markası oldu.

Vestel ayrıca, Nova 620 Frenchdoor Buzdolabı, T110 Çamaşır Kurutma Makinesi’nin almaya hak kazandığı ‘Yılın En İyi Ürünü’ ödüllerinin yanı sıra T110 Çamaşır Makinesi, Violet Bulaşık Makinesi, Vestel Sous-Vide Ankastre Fırın olmak üzere toplam 5 ürünüyle 23 ödül birden kazanma başarısı gösterdi.

Vestel, ‘Yenilik, Yüksek Kalite, Tasarım, Kullanım Kolaylığı, İşlevsellik’ gibi kategorilerde öne çıktı.