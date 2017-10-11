Vestel’e Kristal Elma’dan 11 ödül
Vestel, yaratıcılık platformu ‘Kristal Elma’dan 4 kategoride 11 ödül aldı.
Türkiye’de pazarlama iletişimi alanında en yaratıcı çalışmaların 12 kategoride değerlendirildiği ‘Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri’nde 2 Kristal ve 9 Gümüş Elma alan Vestel, dayanıklı tüketim sektöründe en çok ödül alan marka oldu.
Gurme Fırın, Mix&Go, Viziizle, Anneler Günü ve Elma Sütü kampanyaları ile toplam 4 ana kategoride 11 ödül alan Vestel’in ödül aldığı kampanya ve kategoriler şöyle:
Kategori: Radyo / Dayanıklı Tüketim
Gümüş Elma – Vestel Gurme Fırın
Kategori: Medya / Ürün ve Hizmet-Dayanıklı Tüketim
Gümüş Elma – Mix&Go
Kategori: Entegre Kampanyalar / Dayanıklı Tüketim
Gümüş Elma – Mix&Go- Vestel Küçük Ev Aletlerinden Büyük Gıybet
Kategori: Medya / Sosyal Medya-Video Platfom Kullanımı
Gümüş Elma – Viziizle
Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Yaratıcı Mecra Kullanımı
Gümüş Elma – Viziizle
Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Markalı İçerik-Ürün
Gümüş Elma – Viziizle
Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Kampanya-Dayanıklı Tüketim
Kristal Elma – Viziizle
Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Sosyal medya platformunun yaratıcı yenilikçi kullanımı
Gümüş Elma – Viziizle
Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Kampanya-Dayanıklı Tüketim
Gümüş Elma – Anneler Günü-Eve Değil Anneme
Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Sosyal Medya-En Yaratıcı Gerçek Zamanlı Aksiyon
Gümüş Elma – Elma Sütü
Kategori: Entegre Kampanyalar / Dayanıklı Tüketim
Kristal Elma – Anneler Günü-Eve Değil Anneme