Vestel’e Kristal Elma’dan 11 ödül

11 Ekim 2017

Türkiye’de pazarlama iletişimi alanında en yaratıcı çalışmaların 12 kategoride değerlendirildiği ‘Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri’nde 2 Kristal ve 9 Gümüş Elma alan Vestel, dayanıklı tüketim sektöründe en çok ödül alan marka oldu.



Gurme Fırın, Mix&Go, Viziizle, Anneler Günü ve Elma Sütü kampanyaları ile toplam 4 ana kategoride 11 ödül alan Vestel’in ödül aldığı kampanya ve kategoriler şöyle:

Kategori: Radyo / Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma – Vestel Gurme Fırın



Kategori: Medya / Ürün ve Hizmet-Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma – Mix&Go



Kategori: Entegre Kampanyalar / Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma – Mix&Go- Vestel Küçük Ev Aletlerinden Büyük Gıybet



Kategori: Medya / Sosyal Medya-Video Platfom Kullanımı

Gümüş Elma – Viziizle



Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Yaratıcı Mecra Kullanımı

Gümüş Elma – Viziizle



Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Markalı İçerik-Ürün

Gümüş Elma – Viziizle



Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Kampanya-Dayanıklı Tüketim

Kristal Elma – Viziizle



Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Sosyal medya platformunun yaratıcı yenilikçi kullanımı

Gümüş Elma – Viziizle



Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Kampanya-Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma – Anneler Günü-Eve Değil Anneme



Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Sosyal Medya-En Yaratıcı Gerçek Zamanlı Aksiyon

Gümüş Elma – Elma Sütü



Kategori: Entegre Kampanyalar / Dayanıklı Tüketim

Kristal Elma – Anneler Günü-Eve Değil Anneme