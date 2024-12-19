Vestel'in üst yönetiminde stratejik değişiklikler yapıldı

Vestel, yeni dönem büyüme hedefleriyle uyumlu organizasyon yapısını oluşturmak amacıyla üst yönetimde bazı stratejik değişiklikler gerçekleştirdi.

Hasan Uğur yeni Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya AR-GE ve Üretim Genel Müdürü olurken, Ulaş Özcan, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya Tedarik Zinciri ve Satın alma Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Özgür Yılmaz, Vestel Müşteri Hizmetleri ve Kalite Genel Müdürü; Öner Tekin ise Vestel Teknoloji, Lentatek ve Ayesaş Genel Müdürü oldu.

Vestel Mobilite'de Genel Müdürlük görevine Ender Yüksel atandı. Seçkin Gençoğlu'nun, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika bölgelerinden sorumlu Satış Genel Müdürlüğü görevine Asya-Pasifik bölgesi de dahil oldu.