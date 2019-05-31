Vezirköprü, Ar-Ge'ye yatırım yaptı

31 Mayıs 2019

Temelleri 1953’te atılan aile şirketi Turanlar Group, sektörde Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt Sanayi, Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası ve Pelit Kalıp Sistemleri şirketleri üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor. Turanlar Group’un Vezirköprü Orman Ürünleri firması, üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle lokomotif konumunda. Vezirköprü Orman Ürünleri Genel Müdürü Murat Turan, 1996 yılında yapılan özelleştirmeyle aldıkları fabrikanın, 100 milyon euroyu aşan bir öz sermaye yatırımıyla, her geçen gün marka değerini daha da artırarak üretim yaptığını dile getirdi.

İhracat payı arttı

Vezirköprü’de 200 bin metrekaresi kapalı alan, 160 bin metrekaresi de açık alan olmak üzere toplam 360 bin metrekarelik devasa diyebileceğimiz alanda üretim yapıldığını açıklayan Turan, Türkiye’de üretilen toplam parkenin yüzde 20’sini karşıladıklarını kaydederek, “Üretim kapasitemiz yıllık 25 milyon metrekare. inşaat sektöründeki son durumu da göz önüne alarak belirtmeliyim ki 2018 kolay bir yıl olmadı. Yine de aldığımız tedbirler sayesinde geçtiğimiz yılı beklentilerimiz doğrultusunda tamamladık. Tüm bu zorluklara rağmen, 2018 yılında iç pazardan çok ihracata ağırlık verdik. İhracat payımızı artırarak yüzde 20’lerde tamamladık” diye konuştu.

Örnek alınan, ilham veren ve tercih edenlere güven aşılayan bir marka inşa etmek üzere çalıştıklarını söyleyen Turan, “Bunu da büyük oranda başardığımızı düşünüyoruz” dedi.

"Ar-Ge geleceğin garantisi"

Bu yıl Ar-Ge’ye büyük yatırım yaptıklarını kaydeden Turan, var olan Ar-Ge merkezlerini daha etkin ve daha kapsamlı bir merkeze dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Ar-Ge’ye bizim işimizin geleceğinin garantisi olarak bakıyoruz. Burada devam eden projeleri bir Ar-Ge merkezi çatısı altında daha da genişletmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Yeni yatırımlarla, yurtdışında yeni pazarlara açılmak istediklerini dile getiren Turan, ihracat oranlarını bir önceki yıla göre 2 misli artırarak, yüzde 40’lara çıkarmayı arzu ettiklerini ve bu hedefi başarmaya hazır olduklarını söyledi.

Yurtdışı finansman örnekleri Türkiye’de uygulanmalı

Türkiye’de hammadde sıkıntısı yaşanmaması için endüstriyel ormancılığın geliştirilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Turan, sektörün en büyük sorununun hammadde olduğunu açıkladı. Odun ve odun cipsini hala yurt dışından ithal eden firmaların bulunduğunu söyleyen Turan, sektördeki diğer sorun olan finansman konusuna da değindi. Turan, “Türkiye’de finansman konusunda bir yeterlilik söz konusu değil. Özellikle yurtdışında bu konuya örnek olacak finansman modelleri var. Türkiye’de de uzun vadeli yatırımlar için bu tür finansman modelleri uygulanabilir. Biraz daha uzun vadeli finansman temin edilebilirse, bu kamu bankaları aracılığıyla olabilir veya katılım bankacılığı yoluyla olabilir. Yani uzun vadeli yatırımlara özendiren bir finansman modeliyle bu yatırımların önü açılır diye düşünüyoruz” dedi.

Çin’in endüstriyel orman yatırımı 54 milyon hektar endüstriyel ormancılık uygulamalarına da değinen Turan, “Endüstriyel ormancılık konusunda Çin, dünya lideri. 54 milyon hektar endüstriyel orman yatırımı yaptı. Aslında Çin, ormanı olmayan bir coğrafik yapıya sahipti. Bugün Amerika’ya hatta Avrupa’ya mobilya ve parke ihraç ediyor. Bu ihracat, ülkeye büyük bir kazanç sağlıyor. Çinliler bunu fark edip hammaddede pazar payını başka ülkelere kaptırmamak için bu yatırımı yaptılar” diye konuştu.

Amerika’nın da ciddi bir orman envanteri olmasına rağmen endüstriyel ormancılığa, Çin’in yüzde 40’ı kadar yatırım yaptığını kaydeden Turan, bu yatırımla Amerika’nın 16 milyon hektar civarında endüstriyel orman alanı ürettiğini söyledi. Turan, Türkiye’nin bu konuda geri kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin, Çin gibi bir yatırım yapmazsa gelecekte sıkıntılar yaşayacağını belirten Vezirköprü Orman Ürünleri Genel Müdürü Murat Turan, “Bize yakın coğrafyadaki Rusya ile bazı Afrika ülkeleri bu yatırımları yapabilir. Önümüzdeki dönem Türkiye’de endüstriyel ormancılığa yatırım yapılırsa, üretimimizi uzun yıllar dünyanın dört bir yanına katlayarak ihraç etmeye devam ederiz” dedi.