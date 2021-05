Vezirköprü Orman Ürünleri, İSO 500’e 484'üncü sıradan girdi

Takip Et

SAMSUN - Samsun’un en önemli şirketleri arasında yer alan ve her yıl istikrarlı şekilde büyümeyi sürdüren Vezirköprü Orman Ürünleri, Türkiye'de sanayi faaliyet alanındaki en büyük kuruluşların tespit edildiği 2020 yılı İSO 500 listesine 484. sıradan girmeyi başardı. 2019 yılında ikinci 500 listesinde bulunan şirket, başarılarıyla sektöründeki birçok firma için de referans olarak gösteriliyor.



Peli Parke’den 74 ülkeye ihracat



Grup şirketlerinden Peli Parke Genel Müdür Yardımcısı Burak Güven Orhun İSO 500 firma arasına girmeleri ile ilgili, “Bu başarının, bizlere vizyon veren yönetimin ve takım halinde çalışan Vezirköprü Orman Ürünleri çalışanlarının ortak başarısıdır. Firmamızı her yıl büyüterek daha da ilerilere taşıyoruz. Vezirköprü’de 200 bin metrekare açık alan olmak üzere 160 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Ülkemizde orman ürünleri sektörü devamlı kendini geliştiren, yatırım yapılan, son derece büyük bir sektör. Karadeniz Bölgesi’ndeki en büyük entegre tesislerden biriyiz. Tamamen yerli üretici olarak ana pazarımız olan Türkiye ve aynı zamanda ihracata yönelik çalışmalara önem veriyoruz. Vezirköprü Orman Ürünleri bünyesinde ürettiğimiz ürünleri Türkiye’nin her köşesine Peli standartlarında hizmet veren bayi yapısı ile beraber yurtdışında Güney Amerika’dan Çin’e, Doğu Avrupa Ülkeleri’nden Orta Doğu’ya, Güney Afrika’ya kadar 74 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönem Peli Parke olarak hedefimiz, katma değerli ürün portföyümüzü geliştirerek tüm paydaşlarımızın hayatına uzun vadeli değer katmaya devam etmektir” diye konuştu.

Son 5 yıllık süreçte yaptıkları yatırımlarla düzenli olarak büyüme gösteren Vezirköprü Orman Ürünleri 2020 yılını yatırımlara ve yeniliklere ayırdı. Orman ürünleri sektöründe birçok ilki gerçekleştiren firma pandemiye rağmen zorlu geçen bu süreçte büyüme göstererek hedeflerine ulaştı.