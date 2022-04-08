VFS Global'den Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşları için ‘Evden Vize’ hizmeti

Dünya çapında hükümetlere ve diplomatik misyonlara vize hizmeti veren VFS Global ile iş birliği kapsamında hayata geçirilen ‘Evden Vize’ uygulaması Türkiye’de kısa sürede büyük ilgi gördü. VFS Global Türkiye Partneri Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, alt yapı çalışmaları tamamlanan ve uygulamaya geçen ‘Evden Vize’ uygulamasının Fransa başta olmak üzere schengen ülkelerine seyahat edecek Türk vatandaşları için önemli bir konfor sunduğunu söyledi.

Dijital ortamda yapılan başvuru sonrası gönderilen evrakların kurye tarafından teslim alınmasıyla başlayan süreç hakkında bilgi veren Halis Ali Çakmak, “Evden evrakların kurye tarafından alınması ve onaylanan vizenin sahibine yine kurye ile teslim edilmesi ortalama 5 iş günü içinde mümkün oluyor.” dedi.

"Türkiye’nin dört bir yanına bu hizmeti ulaştırıyoruz"

Pandemi koşullarında başlayan ve sonrasında alanı genişleyerek devam eden böyle bir hizmetin konfor açısından önemli olduğuna dikkat çeken Halis Ali Çakmak, “Türkiye uygulamaya kısa süre önce dâhil oldu. Test aşamasında bile büyük ilgi gördü. Fransa’ya vize almak isteyenler online başvuru yaptıktan sonra gerekli evraklar kendisine gönderiliyor. Türkiye’nin dört bir köşesine bu hizmeti ulaştırıyoruz. Evrakları doldururken sorun yaşayanlara görüntülü olarak canlı destek veriyoruz. Gerekli tüm evrak kontrolleri uzmanlarımız tarafından anlık olarak görüntülü görüşmede kontrol ediliyor. Evde doldurulan evraklar ve geçerli pasaport kurye ile teslim alınarak değerlendirmeye sokuluyor. Başvuru sahibinin daha önce schengen vizesi almış ve son 59 ay içinde biyometrik parmak izi vermiş olması gerekiyor. Ev konforunda yürütülen süreç sonunda vize yine kurye aracılığıyla pasaport sahibine evinde teslim ediliyor.”