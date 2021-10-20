VHV, Türkiye'yi merkez yaptı

Türk sigorta pazarında yerleşik 3 reasürans şirketinden biri olan VHV Reasürans, Türkiye merkezli olmak üzere 10 ülkeye risk kabulleri hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Ülke sayısının kısa sürede ise 30'u aşması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, Türkiye sigorta pazarında kısa sürede haklı bir yer edinme başarısı gösterdiklerinin altını çizerek, "2016 yılında yerli bir reasürans şirketi olarak konumlanıp, Almanya’daki uzmanlığımız ve finansal gücümüzle birlikte Türkiye’deki istikrarlı büyümemizi artık bir adım daha yukarılara taşıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye merkezli olarak artık yurt dışından da risk kabulü yapmaya başlayarak iş hacmimizi daha da yukarılara çıkararak VHV markasının Balkanlar, Güney Doğu Avrupa, Körfez Bölgesi ve Ortadoğu'nun önemli reasürans şirketleri arasına girecek olmasının heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye merkez ülke oldu

Türkiye’nin potansiyelinin Almanya tarafından yakından takip edildiğine vurgu yapan Maximilian Stahl, “Almanya merkezli grubumuz VHV Reasürans’a güvenmesinin karşılığı olarak Türkiye’yi merkez ülke olarak konumlandırdı ve ilk etapta Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Gürcistan, Yunanistan, İsrail, Kosova, Katar ve Suudi Arabistan’dan risk kabullerine başlama kararı aldı. Hizmet kalitemizle 6 yılı aşkın sürede Türkiye’de edindiğimiz haklı yeri, sermayedarımız VHV Grubu’ndan aldığımız güç ve iş ortaklarımızın azami desteğiyle söz konusu ülkelerde de sağlama ve bu ülkelerde de kısa süre içerisinde bilinen ve güvenilir bir iş ortağı olma gayesindeyiz" dedi.

Maximilian Stahl, kısa sürede risk kabulü yaptıkları ülkelerin sayısını (Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler) 30’un üzerine çıkartmak arzusunda olduklarının altını çizdi.