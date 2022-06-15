Vialand Parkur, 50 milyon TL yatırımla açıldı

Vialand Tema Park, 50 milyon TL yatırımla hizmete aldığı ‘Vialand Parkur’ ile doğa ve macerayı bir araya getiriyor. 20 bin metrekarelik bir alanda kurulan Vialand Parkur’da 5 yeni eğlence ünitesi yer alıyor.

Vialand Parkur’a ilişkin bilgi veren Vialand Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “Vialand Tema Park yeni yatırımlarla büyümeye ve eğlencenin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Misafirlerimizin çok sevdiği ‘Nefeskesen’, ‘Viking’ ve ‘Adalet Kulesi’ gibi birçok ünitemize yeni eğlenceler eklemekten mutluluk duyuyoruz. 50 milyon lira yatırımla kurduğumuz ‘Vialand Parkur’, eğlenceyi doğa ve macera ile bir araya getiriyor. Fark yaratan Vialand Parkur’u bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Yaptığımız yeni yatırımlarla turizme olan katkılarımızı da artırarak devam ettiriyoruz.” dedi.