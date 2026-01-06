Vidaya yatırım yaptı büyümeye odaklan

İnşaat, yapı ve bağlantı elemanları sanayinde fa­aliyet gösteren Aslanbaş Çivi, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımlarını Adana Hacı Sabancı Organize Sana­yi Bölgesi’nde sürdürüyor. Çi­vi, tel ve vida üretiminde faa­liyet gösteren şirket, mevcut üretim altyapısına entegre edilen yeni tesislerle birlikte vida üretimini VIAS markası altında büyütmeyi hedefliyor.

Aslanbaş Çivi Satış Müdü­rü Anıl Güneyli, küresel kriz­ler ve yüksek enflasyon orta­mında doğru zamanlamayla yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Adana Hacı Sa­bancı OSB’de kurulu tesisle­riyle çivi, tel ve vida üretimin­de güçlü bir konuma sahip olduklarını vurgulayan Gü­neyli, VIAS markasıyla vida üretiminde stratejik büyüme hedeflediklerini söyledi.

Uzun yıllar boyunca yurt içi ve yurt dışındaki vida üreti­cilerinin tel tedarikçisi ola­rak önemli bir bilgi birikimi edindiklerini belirten Aslan­baş Çivi Satış Müdürü Anıl Güneyli, bu deneyimin 2022 yılının sonunda VIAS mar­kasıyla kurulan vida üretim tesisine taşındığını ifade et­ti. Güneyli, yine Adana Ha­cı Sabancı OSB’de inşaatı ta­mamlanan 20 bin metreka­relik entegre tesisle, sektörde önemli bir vida üretim mer­kezi olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Vida üretimine odaklanacağız”

Covid-19 sonrası bozulan küresel tedarik zinciri ve Rus­ya-Ukrayna savaşıyla derin­leşen global krizin, dünya ge­nelinde yüksek enflasyon ve sıkı para politikalarını bera­berinde getirdiğine dikkat çe­ken Güneyli, “Yanlış zamanda yapılan bir yatırım en doğru fikri bile zarara dönüştürebi­lir. Bu nedenle herkesin kriz konuştuğu bu dönemde vida fabrikası yatırımı yapmayı doğru zamanlama olarak gör­dük. Yatırımlarımızda bizim için en büyük maliyet yüksek faiz değil yanlış zamanlama­dır” dedi. Güneyli, yurt içi ve yurt dışı müşterilerle güvene dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurduklarını; standartlaşmış kalite, güçlü tedarik zinci­ri ve sağlam finansal yapının firmayı rakiplerinden pozitif ayrıştırdığını belirtti.

Çivi ve tel üretiminin ami­ral gemisi olmaya devam ede­ceğini kaydeden Güneyli, stratejik olarak büyümek is­tedikleri asıl alanın vida üre­timi olduğunu ifade etti. Hali­hazırda mobilya/ahşap, asma tavan, panel ve sac sanayine yönelik vidalar ürettiklerini belirten Güneyli, önümüzde­ki dönemde özellikle havacı­lık ve medikal sektörlerine yönelik, katma değeri yüksek ve rekabetin az olduğu bağ­lantı elemanlarına odaklana­caklarını, bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü aktardı.

“Sürdürülebilir ve yeşil dönüşüm odaklı üretim yapıyoruz”

Aslanbaş Çivi ve VIAS Vi­da tesislerinde tüm hedef­lerin sürdürülebilir ve yeşil dönüşüm odaklı bir üretim modeliyle gerçekleştirildiği­ni belirten Güneyli, üretim­de kullanılan elektriğin yak­laşık yüzde 22’sinin çatı GES sistemlerinden sağlandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yeni kapasite açılması halin­de çatı GES yatırımlarına de­vam edeceklerini ifade eden Güneyli, tüm dizel forkliftle­rin elektrikli modellerle de­ğiştirildiğini, bu yıl ise saha personelinin kullandığı binek araçların elektrikli modellere dönüştürülmesinin planlan­dığını söyledi.

“Sektörün en büyük sorunu; hammadde fiyat farkı”

Sektörün temel sorunlarından birinin hammadde maliyetleri olduğunu vurgulayan Güneyli, Uzakdoğu ile Türkiye arasındaki çelik fiyatı farkının ihracatta rekabet gücünü zayıflattığını belirtti. Uzakdoğulu üreticilerin kullandığı çelik ile Türkiye’deki üreticilerin kullandığı çelik arasında ton başına 80–140 ABD doları seviyelerinde fiyat farkı bulunduğunu kaydeden Güneyli, bu durumun Türkiye’nin batıya yakın olmasının sağladığı lojistik avantajı ortadan kaldırdığını söyledi. Türkiye’nin dünya çelik üretiminde Almanya’yı geçerek 7. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Güneyli, özellikle ihraç kayıtlı çelik hammadde fiyatlarında Uzakdoğu ile oluşan farkın, ülkemiz üreticileri tarafından kapatılması gerektiğini sözlerine ekledi.