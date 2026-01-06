Vidaya yatırım yaptı büyümeye odaklan
Küresel kriz ve yüksek enflasyon ortamını fırsata çevirmeyi hedefleyen Aslanbaş Çivi, VIAS markasıyla vida üretimine yatırım yaptı. Adana’daki yeni entegre tesisinde yüksek katma değerli ürünlere odaklanan şirket, yeşil dönüşüm ve Ar-Ge ile global pazarda rekabet gücünü artıracak.
İnşaat, yapı ve bağlantı elemanları sanayinde faaliyet gösteren Aslanbaş Çivi, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımlarını Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürüyor. Çivi, tel ve vida üretiminde faaliyet gösteren şirket, mevcut üretim altyapısına entegre edilen yeni tesislerle birlikte vida üretimini VIAS markası altında büyütmeyi hedefliyor.
Aslanbaş Çivi Satış Müdürü Anıl Güneyli, küresel krizler ve yüksek enflasyon ortamında doğru zamanlamayla yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Adana Hacı Sabancı OSB’de kurulu tesisleriyle çivi, tel ve vida üretiminde güçlü bir konuma sahip olduklarını vurgulayan Güneyli, VIAS markasıyla vida üretiminde stratejik büyüme hedeflediklerini söyledi.
Uzun yıllar boyunca yurt içi ve yurt dışındaki vida üreticilerinin tel tedarikçisi olarak önemli bir bilgi birikimi edindiklerini belirten Aslanbaş Çivi Satış Müdürü Anıl Güneyli, bu deneyimin 2022 yılının sonunda VIAS markasıyla kurulan vida üretim tesisine taşındığını ifade etti. Güneyli, yine Adana Hacı Sabancı OSB’de inşaatı tamamlanan 20 bin metrekarelik entegre tesisle, sektörde önemli bir vida üretim merkezi olmayı hedeflediklerini dile getirdi.
“Vida üretimine odaklanacağız”
Covid-19 sonrası bozulan küresel tedarik zinciri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen global krizin, dünya genelinde yüksek enflasyon ve sıkı para politikalarını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Güneyli, “Yanlış zamanda yapılan bir yatırım en doğru fikri bile zarara dönüştürebilir. Bu nedenle herkesin kriz konuştuğu bu dönemde vida fabrikası yatırımı yapmayı doğru zamanlama olarak gördük. Yatırımlarımızda bizim için en büyük maliyet yüksek faiz değil yanlış zamanlamadır” dedi. Güneyli, yurt içi ve yurt dışı müşterilerle güvene dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurduklarını; standartlaşmış kalite, güçlü tedarik zinciri ve sağlam finansal yapının firmayı rakiplerinden pozitif ayrıştırdığını belirtti.
Çivi ve tel üretiminin amiral gemisi olmaya devam edeceğini kaydeden Güneyli, stratejik olarak büyümek istedikleri asıl alanın vida üretimi olduğunu ifade etti. Halihazırda mobilya/ahşap, asma tavan, panel ve sac sanayine yönelik vidalar ürettiklerini belirten Güneyli, önümüzdeki dönemde özellikle havacılık ve medikal sektörlerine yönelik, katma değeri yüksek ve rekabetin az olduğu bağlantı elemanlarına odaklanacaklarını, bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü aktardı.
“Sürdürülebilir ve yeşil dönüşüm odaklı üretim yapıyoruz”
Aslanbaş Çivi ve VIAS Vida tesislerinde tüm hedeflerin sürdürülebilir ve yeşil dönüşüm odaklı bir üretim modeliyle gerçekleştirildiğini belirten Güneyli, üretimde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 22’sinin çatı GES sistemlerinden sağlandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yeni kapasite açılması halinde çatı GES yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Güneyli, tüm dizel forkliftlerin elektrikli modellerle değiştirildiğini, bu yıl ise saha personelinin kullandığı binek araçların elektrikli modellere dönüştürülmesinin planlandığını söyledi.
“Sektörün en büyük sorunu; hammadde fiyat farkı”
Sektörün temel sorunlarından birinin hammadde maliyetleri olduğunu vurgulayan Güneyli, Uzakdoğu ile Türkiye arasındaki çelik fiyatı farkının ihracatta rekabet gücünü zayıflattığını belirtti. Uzakdoğulu üreticilerin kullandığı çelik ile Türkiye’deki üreticilerin kullandığı çelik arasında ton başına 80–140 ABD doları seviyelerinde fiyat farkı bulunduğunu kaydeden Güneyli, bu durumun Türkiye’nin batıya yakın olmasının sağladığı lojistik avantajı ortadan kaldırdığını söyledi. Türkiye’nin dünya çelik üretiminde Almanya’yı geçerek 7. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Güneyli, özellikle ihraç kayıtlı çelik hammadde fiyatlarında Uzakdoğu ile oluşan farkın, ülkemiz üreticileri tarafından kapatılması gerektiğini sözlerine ekledi.