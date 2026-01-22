Video telematik dönemi: Filolar için güvenlik, verimlilik ve anlık kontrol çağı

Video analizi, GPS teknolojileri ve telekomünikasyon altyapısının birleşimiyle oluşan video telematik sistemleri, lojistik ve taşımacılık sektöründe hızla büyüyen bir teknoloji alanı haline geliyor. Artan güvenlik riskleri, mevzuat baskıları ve sürücü davranışlarına yönelik denetim ihtiyacı; filoları akıllı kamera tabanlı çözümlere yönlendiriyor.

Bu sistemler sayesinde gerçek zamanlı izleme, olay bazlı kayıt ve yapay zekâ destekli sürüş analizi gibi özellikler, filo operasyonlarının daha şeffaf ve yönetilebilir olmasını sağlıyor.

Küresel pazar 10 yılda 5 kat büyüyecek

Future Market Insights (FMI) verilerine göre küresel video telematik pazarı 2025’te 1,8 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Bu rakamın 2035’e kadar 9,3 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Büyümeyi hızlandıran temel unsurlar arasında güvenlik regülasyonları, sürücü izleme zorunlulukları ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin yaygınlaşması yer alıyor.

Özellikle 2025-2030 arası, pilot uygulamalardan tam ölçekli entegrasyona geçişin hızlandığı “kritik eşik” olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de mobil takip ve filo yönetimi teknolojileriyle bilinen Arvento, Video Telematik (Araç İçi Kamera) sistemiyle araç takip anlayışını yeni bir seviyeye taşıyor. Çözüm; yalnızca görüntü kaydı almakla kalmıyor, veriyi yapay zekâ ile analiz ederek anlamlı içgörülere dönüştürüyor.

Araç içi ve dışı görüntüleri kaydeden sistem; şerit ihlali, takip mesafesi hatası, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve emniyet kemeri kullanımı gibi kritik riskleri tespit ederek sürücü ve filo yöneticilerini anlık olarak uyarıyor.

“Sadece izlemiyoruz, önceden öngörüyoruz”

Arvento Kurucu CEO’su Özer Hıncal, video telematiğin artık basit bir görüntüleme teknolojisi olmadığını vurgulayarak, bu sistemlerin “ne oldu, ne zaman oldu, nerede oldu ve nasıl gerçekleşti” sorularına net yanıtlar ürettiğini belirtti.

Hıncal, yapay zekâ ve veri analitiğiyle desteklenen yapının riskleri olay gerçekleşmeden önce öngörebildiğini, filolara daha şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim modeli sunduğunu ifade etti.

Güvenlik ve veri bütünlüğü tek platformda

Arvento’nun video telematik yaklaşımının öne çıkan yönlerinden biri, konum verisi ile görüntüyü tek bir entegre platformda sunması. Böylece olaylar sadece izlenmiyor; yer, zaman ve sürüş koşulları birlikte değerlendirilerek daha hızlı karar alınabiliyor.

Olay bazlı kayıt yapısı gereksiz veri yükünü azaltırken, canlı izleme ve uzaktan erişim filo yöneticilerine sahada “anlık görünürlük” sağlıyor. Kaza ve olağan dışı durumlarda doğrulanabilir kayıtlar, sigorta süreçlerinde şeffaflığa katkı sunuyor. Ayrıca sistem; kamera müdahalesi, devre dışı bırakma ve kayıt bütünlüğünü bozabilecek girişimleri algılayarak veri güvenliğini koruyor.

ADAS ve DMS ile güvenli sürüş kültürü

ADAS (ileri sürüş destek sistemleri), DMS (sürücü izleme) ve BSD (kör nokta algılama) teknolojileriyle desteklenen yapı, sürücülere anlık geri bildirimler sunuyor. Oluşturulan güvenli sürüş skorları ise hem sürücü farkındalığını artırıyor hem de filo genelinde kalıcı bir güvenlik kültürünün oluşmasına yardımcı oluyor.