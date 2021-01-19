Vietnamlı kahve çekirdeği ihracatçısı yüzde 49 hisse satacak

Vietnam'ın en büyük kahve çekirdeği ihracatçısı Intimex Group'un, hazır kahve fabrikasını genişletmek adına, yabancı yatırımcılara yüzde 49'a varan bir hisse sunmayı planladığı duyuruldu. Şirket başkanı Do Ha Nam, şu anda yerli yatırımcılara ait olan eski devlet şirketinin hisse satışı için yeni hisseler ihraç edeceğini açıkladı.

Ho Chi Minh Şehri sınırındaki Binh Duong eyaletindeki hazır kahve fabrikasının bu çeyrekte yılda 4 bin tonluk mevcut tasarım kapasitesine ulaşmasının ardından yabancı yatırımcılarla görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Kaynak: Matriks