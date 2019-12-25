ViewSonic, Elite serisindeki yeni monitörünü tanıttı

25 Aralık 2019

Barış SEDEF

Görüntü teknolojileri geliştiren ABD’li ViewSonic, Nano IPS Panel teknolojisi ve 1 milisaniye tepki süresiyle yeni Elite serisi XG270QG oyuncu monitörünü, Beşiktaş Vodafone Arena’da tanıttı. 120 ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, geliştirdikleri XG270QG oyuncu monitörünün iki yıldır devam eden Ar-Ge çalışmalarının bir ürünü olduğunu söyledi. ViewSonic’in 15 yıldır Türkiye’de faaliyetlerine devam ettiğini belirten Koçyiğit, “Yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüzü geliştirdik. Oyun oynayan insanların en büyük beklentisi hızdır. Kullandığımız her cihazın bir ekranı var. Dolayısıyla insanlar oynadıkları oyunu en gerçekçi şekilde deneyimlemek istiyor. ViewSonic de şu an için pazardaki en performanslı, hızlı ve aynı zamanda en iyi görüntü kalitesine sahip oyuncu monitörlerinden birini gelişirdi” şeklinde konuştu.

2020’de yüzde 20 büyüme hedefliyor

Firma olarak 2019 yılını Türkiye pazarında büyüme ile kapatacaklarını ifade eden Koçyiğit, “Türkiye’de yüzde 30’luk bir büyüme yakaladık. Oyuncu tarafında ise yüzde 50’ye yakın büyüme kaydettik. Yakaladığımız ivmeyi 2020’de de sürdürmek istiyoruz. 2020’de global pazarda yüzde 20’lik büyüme hedefliyoruz” dedi.

Oyun sektörünün orta ve uzun vadede yedi kat büyüme kaydedeceği öngörüsünde bulunan Koçyiğit, “Bu büyümede en etkili kısmı ise e-spor alanında yapılacak faaliyetler oluşturuyor. Bir kişinin 21 yaşına gelene kadar oyunla harcadığı saat dilimi 10 bin saat olarak görülüyor. Bu veriler çerçevesinde önümüzdeki yıllarda oyun endüstrisinin büyüyeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.