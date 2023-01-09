Viking Kağıt'tan geri dönüşüme 35 milyon TL yatırım

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, “insana ve doğaya duyarlı yaklaşımla gelecek için” ilkesi ile çalıştıklarını belirten Viking Kağıt Genel Müdürü Abdullah Akçasız, “Tetra Pak ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde kurduğumuz geri dönüşüm tesisinde bugün değerlendirilmeyen süt, meyve suyu kutuları gibi içecek kartonlarını geri dönüştürüyoruz.

Türkiye’de değerlendirilme oranı oldukça düşük olan içecek kutularını bu yatırım sayesinde işlenebilir kraft ve alüminyum olarak ekonomiye kazandırıyoruz.

Bu tesis ile örnek bir döngüsel ekonomi modelini hayata geçirecek 35 milyon lira değerinde bir yatırıma imza attık. Yıllık 15 bin tonluk dönüşüm kapasitesine sahibiz. Çevreyi atıklardan kurtarıp ekonomiye geri kazandırırken, endüstrimiz için de arz faydaları sağlıyoruz. Yüzde 100 geri kazanımlı selüloz ile üretilen, özgün bej renkli, doğa dostu kağıtlar sayesinde yıllık olarak yaklaşık 250 bin ağaçlık bir doğal kaynağı koruyarak çevreye de katkı sunuyoruz” dedi.

“Döngüsellik ve geri dönüşümde aktif olacağız”

Tetra Pak Orta Doğu & Afrika Sürdürülebilirlik Bölge Direktörü Volkan Aydeniz ise iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi; “Tetra Pak olarak işimizin merkezinde sürdürülebilirlik bulunuyor, bu çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde ortaya koyan “Doğayı seçin, Kartonu seçin” çatısı altında ekosistemimiz ile paylaşıyoruz. Ağırlıklı olarak kağıt sektörü için geri dönüştürülen içecek kartonu atıkları, geniş bir ürün yelpazesinde de ham madde olarak kullanılıyor. Bu nedenle Viking Kağıt ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği önemli bir adım ve yürütülen faaliyet gerçekten çok kıymetli. Hem ülkemizin hem gezegenimizin geleceği için bu faydaları çoğaltmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde en üst seviye endüstriyel döngüsellik ve geri dönüşüm girişimlerinde aktif rol oynamayı sürdüreceğiz, atılan adımları hızlandırmaya, çözümün bir parçası olmaya hazırız.”

2023 yılında ihracatı 10 bin tona taşımayı hedefliyor

İzmir Aliağa’da üretilen Recyfiber yarı mamül temizlik kağıtlarını şimdiye kadar 15 farklı ülkeye ulaştırarak ihracatına başlayan Viking Kağıt, 2023 yılında ihracatı 10 bin tona taşımayı ve yeni pazarları hedefliyor.

Şirket kendi tesislerinde ürettiği, Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip, doğa dostu özgün bej renkli nihai ürünleri de “Select Nature” markası ile ekolojik ürün portföyü olarak hem iç piyasa hem de dış pazarlarda tüketici ile buluşturuyor.