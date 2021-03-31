Viking Temizlik, 'Engelsiz Temizlik' ile Erişilebilirlik Ödülleri'nde birinci oldu

Viking Temizlik; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nde 'Engelsiz Temizlik' projesiyle 'Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri' kategorisinde birinci oldu.

Viking Temizlik ve Kozmetik Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu, ödülün yeni projeler için kendilerine cesaret verdiğini söyledi.

Türkiye’de düşük derecede görebilen kişilerle birlikte 1 milyon kişiye yakın görme engelli vatandaşın olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Telefon, görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarının her aşamasındaki en büyük yardımcısı. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yazılımla, Viking marka temizlik ürünlerimizin etiketlerinin üzerine QR kodlar ekledik ve bu QR kodları algılayıp, sesli olarak tüm ürün bilgilerini okuyacak Engelsiz Temizlik Mobil Uygulamasını oluşturduk. Android ve IOS üzerinden cep telefonlarına kolaylıkla ücretsiz olarak indirilebilen 'Viking Engelsiz Temizlik Aplikasyonu' ile kullanıcı, ürünleri birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliyor. Kod okutulduğunda; ürün ismi, gramajı, kullanım alanları, kullanım talimatı, dikkat edilecek hususlar ve iletişim bilgileri kullanıcıya aktarılıyor. Böylece görme engelli bireyler başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan temizlik yapma özgürlüğüne kavuşuyor. ‘Engelsiz Temizlik’ projesi aynı zamanda, ürün hakkındaki doğru bilgilere kolay erişilmesini sağlayarak yanlış ürün kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarını da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor."