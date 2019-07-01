Viko, termostat çözümleri sunuyor

01 Temmuz 2019

Thea IQ otomasyon ürünleri ile hayatı kolaylaştıran yenilikler sunmaya odaklanan Viko, tüm mekanlarda iklimlendirme sistemlerinin kontrolünü sağlayan KNX Termostat çözümleri ile yaşam alanlarına konfor getiriyor. İklimlendirme çözümlerine ihtiyaç duyulan ev ve ofis gibi tüm yaşam alanlarında ortamın daima istenilen sıcaklıkta kalması için termostat çözümleri etkili oluyor.

Fancoil, yerden ısıtma, split klima, VRV/VRF sistemleri, trench heater gibi en karmaşık iklimlendirme sistemlerine bile uyum sağlayabilen Thea IQ KNX Termostat, esnek yazılım algoritması ve modüler yapısı sayesinde hem enerji verimliliği hem de konfor sağlıyor. Ayrıca estetik, ekonomik ve sürdürülebilir çözümler de sunuyor.

Thea IQ Termostat, iklimlendirme sistemlerini kontrol eden ürünler ile direkt haberleşebiliyor ve sahip olduğu dijital LCD ekran ile kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürün; opak beyaz, metalik beyaz, krem, füme, dore, antrasit, siyah renk opsiyonları ile dekorasyonunuzu da tamamlıyor.