Virtual i Technologies'e Bilişim Vadisi GSYF’den 250 bin dolar yatırım

İsviçre merkezli insurtech firması Virtual i Technologies, Bilişim Vadisi GSYF’den (APY Ventures) 250 bin dolar tutarında ön seri A yatırımı aldı.

Bugüne kadar toplam 3.4 milyon dolar yatırım alan Virtual i Technologies'in, hayat dışı sigorta sektörünün risk değerleme ve seçim süreçlerini yapay zeka teknolojisiyle yeniden tanımlayarak reasürans, sigorta şirketleri, broker ve acentelere yüzde 100’e kadar risk görünürlüğü ile iş sürekliliklerine katkı sağladığı belirtildi.

Morgan Stanley’den de yatırım aldı

Şirketten yapılan açıklamada, "2018 yılında Veysel Sinan Geylani tarafından kurulan Virtual i Technologies’in ilk yatırımcıları ağırlıklı olarak sigorta ve risk profesyonellerinden oluşan melek yatırımcılardı. İlk kurumsal yatırımını Morgan Stanley Multicultural Innovation Lab’den alan Virtual i Technologies, Ağustos ayında çekirdek yatırım turunu tamamladı. İlk turda ABD, Almanya, Singapur ve Türkiye'den stratejik bazda yeni kurumsal yatırımcıları da ağırladı.

Virtual i Technologies, birinci sınıf risk mühendisliği ve hasar teftişi bilgilerini hızlı ve dijital platformda kodlayan benzersiz bir teknoloji ekosistemi olan yapay zeka temelli [VRS]™ Virtual Risk Space çözümünü sektörün tüm paydaşları için erişilebilir ve kolay uygulanan bir şekilde sunuyor. Patentli [VRS]™ çözümü, sigortacılık tarihi boyunca geleneksel olarak yüzde 5 kabul edilen risk görünürlüğü oranını yüzde 100’e kadar artırabilme kapasitesiyle sektörün paradigmalarını temelden değiştiriyor." denildi.

"150 yıldır adeta kumar oynar gibi risk seçiliyordu"

Virtual i Technologies Kurucusu ve CEO'su Veysel Sinan Geylani de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sigorta sektörü teknolojik yetersizlikler ve yüksek maliyetler nedeniyle 150 yıldır kumar oynar gibi risk seçiyordu. Bu sebeple sektörün temel taşı olan KOBİ'lere iş devamlılığı ve risk yönetimi konusunda hizmet vermek gibi asli görevi olması gereken bir konuda yaya kalıyordu. Tam olarak neyi sigortaladıklarını bilmedikleri için, KOBİ’lerin hasar süreçlerinde sigortaya güveni zedelendi, bu da sektörün önünü kesti. Virtual i Technologies olarak biz bunu değiştirdik. Risk lokasyonlarının tamamını bilgisayar algoritması veya insan gözüyle değerlendirerek tüm risk verilerini görünür kılıyoruz. Yapay zekayı sektörel uzmanlığımızla harmanlayarak yarattığımız değeri gören vizyoner yatırım ortaklarıyla işbirliği yaparak sigorta sektörünün geleceğini tasarlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

"Oyunun kurallarını baştan yazıyoruz"

APY Ventures ve Bilişim Vadisi GSYF ile birlikte tüm yatırımcılarının, ortaya koydukları değişimin ekosistemdeki tüm paydaşlar için ne kadar önemli olduğunu çok iyi değerlendirdiğini söyleyen Geylani, sözlerine şöyle devam etti: “Verinin değişmesi, çıktının değişmesi demek. Tüm paydaşların gerek finansal gerek operasyonel maliyetlerini yüksek teknolojiler aracılığıyla düşürerek verimlilik artışı sağlayan iş sürdürülebilirliği vaat ediyoruz.”

Bilişim Vadisi GSYF’nin fon yöneticisi Albaraka Portföy’ün Genel Müdürü M. Emin Özer, Virtual i Technologies’in müşterilerine sağladığı teknolojik altyapı ile sektöründe önemli şirketler arasına gireceğine inançlarının tam olduğunu belirterek ilk insurtech yatırımı olarak Virtual i Technologies’e yatırım yapmış oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Bilişim Vadisi ve Vakıf Katılım ile kurdukları Bilişim Vadisi GSYF ile Türkiye’de örnek bir modeli ortaya koyduklarını söyleyen Emin Özer, 2021 yılında APY Ventures çatısı altında teknoloji girişimlerine sağladıkları fonların devam edeceğini belirtti.

B2Press’in katkılarıyla...