Virüse karşı vefa salgını

30 Mart 2020

Türkiye’de sivil alan, koronavirüs salgınının yol açtığı tahribatı sınırlamaya yönelik topyekün bir dayanışmaya odaklanıyor. Firmalar ve iş dünyası örgütleri ellerindeki olanaklarla bir yandan ihtiyaç duyulan koruyucu sağlık ekipmanlarının üretimine destek olurken, bir yandan da başta çalışanları olmak üzere iş ekosisteminin tüm taraflarını mevcut ve olası kayıplardan korumaya yönelik bir dizi önlemi uygulamaya koyuyor. Aralarında Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Zorlu, Yıldızlar ve Akfen’in de bulunduğu holdingler, çalışanlarını “işten çıkarmama” taahhüdünde bulundu.

ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAMI KORUMAK



Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet N. Zorlu: Ülke olarak olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte iş dünyasının temsilcileri olarak hepimizin üstüne düşen sorumlulukları var. Önceliğimiz istihdamımızı korumak. Her patronun yapması gereken önce çalışanına sahip çıkmaktır. Bu nedenle 30 bini bulan ailemizle büyük bir dayanışma içinde çalışıyoruz. Götürebildiğimiz kadar kesinlikle istihdam zincirimizi bozmadan devam etmek istiyoruz.

İŞÇİ ÇIKARMAYI DÜŞÜNMEK DAHİ VATAN HAİNLİĞİDİR

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: Olağanüstü bir durumun içerisindeyiz. Böyle bir durumda bırakın işçi çıkarmayı, bunu düşünmek bile vatan hainliği olur. Bu durumda en son düşünülecek şeydir. İş dünyasının bu tür riskleri var maalesef. Zamanı gelir çok işçi sayısı ile çalışırsınız kimi zaman daha düşük olur. Dolayısı ile herkesin başına gelecek olan şey bizimde başımıza geldiğine göre kimse birbirinden farklı düşünmemeli. Gerekirse çalışanlar da fedakarlık gösterir ama şirketler de sonuna kadar onların arkasında kalacağından emin olmalı.

SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMEK DURUMUNDAYIZ

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için çok zor ve çok ciddiye alınması gereken bir süreçten geçiyoruz. Birçok şirketimiz bir taraftan toplumda tedbirler konusunda farkındalık yaratacak, bir taraftan da paydaşlarına moral verecek pazarlama ve iletişim çalışmaları yapıyorlar. 80 bin kişilik bir aile olarak gücümüz yettiğince çalışanlarımızla yolumuza devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu süreçte toplumumuzun ve işlerimizin sürdürülebilirliği açısından sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Devletimiz, kurumlarımız, toplumumuz ve hatta tüm insanlık ile el ele vererek, üzerimize düşeni yaparak, yardımlaşarak, paylaşarak bu dönemi hep birlikte atlatacağız.

100 BİN KİŞİLİK AİLEYİZ

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu: Bu zor günleri çalışanlarımızın özverili çalışmalarından güç alarak yönetiyoruz. Toplumun ihtiyaçların karşılanması ve üretimin aksamaması için sahada canla başla çalışan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biz yaklaşık 100 bin kişilik büyük bir aileyiz. Dayanışma ruhu gücümüzü arttırıyor. En önemli öncelik hepimizin sağlığı. Bu olağanüstü durumun gerektirdiği ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Birlikte el birliği ile bu zorluğun üstesinden geleceğiz.

SEKTÖRÜMÜZ ÇALIŞANINA MUTLAKA SAHİP ÇIKMALI

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak: Küçükte olsa bu dönemde bile sipariş alan firmalarımız var. Bu nedenle çalışabilecek olan firmalarımız var. Ancak çalışanlardaki tedirginliklerinden dolayı bir çoğu ücretli izinde. Sektörlerimiz çalışanlarına mutlaka sahip çıkmalılar ve çıkacaklarına da inanıyorum. İzine gönderilenlerin tamamı ücretli izinli sayılacaktır.

TEKNOSA’DAN CARREFOURSA’YA TRANSFER

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: Salgın sürecinde mağazalarımızdaki faaliyetlerine geçici bir süre ara veren TeknoSA’nın çalışanlarını kısa bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görevlendirk. Bu zor zamanlarda, toplumsal hayatın aksamaması için dayanışma ruhuyla görev yapan tüm CarrefourSA ve TeknoSA çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz.

MİGROS 1000 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Migros son dönemde sanal market operasyonlarında oluşan yoğun müşteri talebinin karşılanabilmesi ve müşteriler için iş süreçlerinin geliştirilebilmesi için iki haftalık süre içinde 1000 yeni işe alım yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmanın azalmasıyla online alışverişlerde artış görülüyor.

ÇALIŞANLARIMIZLA BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız: Bence burada önemli olan insanın vicdanı. Kimse böylesine kritik bir dönemden geçerken işçi çıkarmayı düşünmemeli. İş dünyası olarak böyle günlerde elimizi taşın altına koymak çok önemli. Biz çalışanlarımızla büyük bir aileyiz. Ve bu ailenin her bir ferdini düşünmek zorundayız.

JAPON OPTİK DEVİ İKİ MARKASI İÇİN SÖZ VERDİ

Toyota Otomotiv’den sonra işçi çıkarmama yaklaşımına destek veren bir başka Japon firma da optik sektöründen geldi. Bünyesinde optikte global arenanın iki önemli markasını, Hoya ve Seiko’yu bulunduran Hoya Optik Genel Müdürü Sedat Suat Çam, “Bu dönemi çalışanlarımız ile birlikte, güçbirliği içinde aşacağız. İşten çıkarma olmayacak” dedi.

BİR ÇALIŞANIMIZI BİLE ÇIKARMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki: Bu olağanüstü şartlarda Türkiye’de ki tüm sektörlerin devletimiz tarafından destelenmesi gerektiğine inanıyor, bu yönde ilgili Bakanlıklarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte iş insanları olarak amacımız; tüm gücümüzü seferber ederek bir tek çalışanımızı bile işten çıkarmadan; işçi işveren elele verip çalışarak ayakta ve hayatta kalıp ihracatımızı daha da artırmak.

GEREKİRSE BİR LOKMAYI PAYLAŞIRIZ

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder: Bu süreç hepimiz için sınav süreci. Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize karşı vereceğimiz bir sınav. Bize yakışan bu zorlu süreci birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak, gerekirse bir lokmayı bölüşebilmektir.

YENİ İSTİHDAM İÇİN DÜĞMEYE BASTIK

Çanakkale Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önen: Sadece Türkiye açısından değil dünya açısından zor bir dönemden geçiliyor. Bu mücadele kapsamında biz de Dardanel olarak, halkımızın sağlıklı gıdaya olan talebine cevap verebilmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Böylesine önemli bir dönemde ek istihdam yaratma çalışmalarımıza başladık. İlk aşamada 200 kişilik yeni istihdam oluşturmak için düğmeye bastık; işe alımlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İSTİHDAMA DEVAM

Cotton Box YKB Nuri Turgut: “İstihdamı düşürmeden, bu süreçte kimseyi işinden etmeden üretimi dengeleyebilmek. Mevcut yurtdışı siparişlerimizin zamanında üretimini yapacağız.”

İŞÇİ ÇIKARMAYACAĞIZ KİMSE DE ÇIKARMAMALI

Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan: Çalışanlarımıza izin verdik. Sonrasında duruma göre izni uzatacağız ya da çalışmaya başlayacağız. Yeni İnci olarak kredi kullanmayan ve kendi öz sermayemizle iş yapan bir firmayız. Çalışanlarımızı mağdur etmemek için maaşlarını zamanında yatırmaya devam edeceğiz ve hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız.

Aynı şekilde ülkemizdeki tüm işverenlerin de aynı tutum içinde olması gerektiğini belirtmek isteriz. Ekonominin ayakta kalması için bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte tabii ki müşterilerimize de destekler sunacağız.

Anadolu'da 'vefa salgını' büyüyor

SANAYİCİ ÇALIŞANA DESTEK VERİYOR

Bursa’da otomotiv, makine, tekstil gibi çok sayıda çalışanın bulunduğu tesislerde Covid-19 kapsamında bir dizi önlemler alındı. Pek çok fabrika beyaz yakada evden çalışma sistemine hızlı bir şekilde geçerken, tesislerde çalışmak durumunda olanlar için de güvenlik önlemleri en yüksek düzeye çıkarıldı. Fabrikalar içinde farklı birimlere yönelik ekipler oluşturularak aksiyon planları yapıldı. Öncelikle yurtdışı seyahatinden dönen şirketlerin çalışanları 14 gün süre ile izolasyona tabii tutulurken, tüm yurtiçi ve yurtdışı seyahatler de durduruldu. Kurum içi eğitim ve toplantılar iptal edilirken, ofisler ve yemekhanelerde de sosyal mesafeyi önceleyen önlemler alındı. Pek çok tesiste çalışanlara hijyen ürünleri dağıtılırken, toplu hareket edilen alanlara da hijyen ürünleri yerleştirildi. Sosyal alanlarda ve yemekhanelerde mesafeler düzenlenirken yemekhanelerde de belirli saatlerde belirli sayıda çalışan alınıyor. Ortak kullanım alanlarındaki içecek otomatları da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

MODEF FUAR ÖDEMELERİ 2 AY ERTELENDİ

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 8-13 Haziran tarihine ertelenen 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nda yer alacak firmalara destek haberi verdi.

Başkan Uğurdağ, fuarda yer alacak olan firmaların, fuar ödemelerinin 2 ay ertelendiğini duyurdu.

BEYÇELİK'TE MAAŞ ÖDEMELERİ ERKENE ALINDI

COVID-19 salgını nedeniyle Bursa’daki Sheraton ve Aloft otelleri de mayıs ayına kadar faaliyetlerini durdurdu. Beyçelik Holding bünyesindeki Sheraton ve Aloft otellerinin kapanmasının ardından evde kalacak çalışanlar için gıda yardımı yapılırken, maaşların da ödemeleri erkene alındı. Akademika Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da, virüs salgını nedeniyle birçok işyerinin kapısına kilit vurmak ve üretime ara vermek zorunda kaldığı bu dönemde oluklu mukavva ve ambalaj sektörlerinin acil öncelikli ihtiyaçların karşılanabilmesi için üretimine devam ettiğini belirtti.

Sektörlerinin hayati öneme sahip ilaç, tıbbı malzeme, gıda, tarım ve temizlik malzemesi üreticilerinin ambalaj ihtiyacını karşıladığına dikkati çeken Kaya, “Topyekûn mücadelenin bir parçası olduğumuza inanıyoruz. Ayrıca yaşanan bu süreçte yurt dışından gelen kâğıtlar konusun da bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması bekliyoruz” diye konuştu.

HAYIRSEVER İŞADAMINDAN 1200 AİLEYE GIDA YARDIMI

Denizli’de hafta sonu koronavirüs nedeniyle 640 çalışanına bir hafta ücretli izin veren Gökhan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gökşin, 1200 ihtiyaç sahibine ulaştırılması için PASVAK’a gıda yardımı yaptı. Pamukkale Eğitim ve Sağlık Vakfı Aşevi, geçtiğimiz günlerde bulaşma riskini azaltmak için günlük sıcak yemek teslimi yerine iki haftalık periyotlar ile gıda yardımında bulunmaya karar vermişti.

Pamukkale ilçesinde adını taşıyan ilkokul yaptıran hayırsever işadamı Gökhan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gökşin, PASVAK’a erzak yardımında destek oldu.

Gökşin, Vakıf Başkanı Bülent Topuz ile görüşerek, 1200 kişinin bir haftalık gıda yardımını karşıladı.

Vakıf Başkanı Prof.Dr. Bülent Topuz, “Daha önce PASVAK’ın yeni hizmet binasına da bağışta bulunan hayırsever Gökşin’in bu defaki bağışı hem bir kriz yönetimine doğrudan katkıda bulunması, hem de bu katkıyı kendisinin düşünerek hareket etmesi bakımından anlamlı. Denizli insanındaki bu duyarlılık Türkiye’ye örnek nitelikte” dedi.

Gökşin, geçen hafta sonu koronavirüs salgını önlemleri kapsamında fabrikasında çalışan 640 işçiye bir hafta ücretli izin vermişti.

SANKO’DAN 21 BİN PAKET GIDA YARDIMI

Sanko Holding, geçmiş kriz dönemlerinde olduğu gibi virüs salgınına yönelik de ilk harekete geçen grupların başında yer aldı. Daha önce çalışanlarına 1000’er lira para yardımında bulunan, Sanko şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, ‘vade farklı ilave edilmeksizin’ 60 gün erteleyen Sanko Holding, şimdi de Gaziantep Valiliği’nin “Kalbe Dokun, Gönül Kazan” sloganı ile başlattığı “Gönül Seferberliği” kampanyasına, 21 bin paket gıda yardımıyla destek sağladı. Holdingden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi 21 bin aileye ulaştırılacak paketlerde, 5’er kilogram yağ, şeker, pirinç ve makarna bulunduğu bildirildi.

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “İçinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için bireysel önlemlerin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz. Her şeyi devletten bekleyerek hiçbir millet layık olduğu değere ulaşamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Konukoğlu, kurucusu olduğu ASCE İnşaat’ın da müşterilerine destek olmak için mart ve nisan taksitlerinin ödeme vadesini 60 gün ertelediğini ve bu taksitlere herhangi bir vade farkı uygulanmamasına karar verdiğini kaydetti.

İZELTAŞ’TAN 820 ÇALIŞANINA 500’ER TL’LİK DESTEK

El aletleri sektörünün önde gelen üreticilerinden İzeltaş da, 820 çalışanının bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri ve evlerinde gerekli hijyen tedbirlerini alabilmeleri için 500’er TL maddi destek sağladı. Yönetim kurulu başkanlığını Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar’ın yaptığı İzeltaş, koronavirüs salgınının Türkiye’de ilk olarak tespit edilmesinin hemen ardından, Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu önlemler ve uyarılar çerçevesinde tedbirlerini en üst düzeye taşıdı. İzeltaş’ta ayrıca personel servislerinde dezenfektan, maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi, servislerdeki kişi sayıları azaltıldı. 820 çalışanın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi ve evlerinde gerekli hijyen tedbirlerini alabilmeleri için maddi destek sağlandı.

İzeltaş yönetimi ayrıca çalışanlarına iletilen bir mektup ile bu süreçte maddi manevi her türlü destek ile yanlarında olduklarını duyurdu. İzeltaş’tan alınan bilgide bireysel ve kurumsal çapta alınan tedbirlerle bu virüsle savaşma konusunda moral ve motivasyon sağlandığı, insan kaynakları departmanının bu süreçte çalışanlara bir danışman gibi her konuda destek sağladığı dile getirildi.

AHLATCI HOLDİNG, İŞSİZ KALANA KAPISINI AÇTI

Çorum merkezli Ahlatcı Holding, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden 330 kişiye iş vereceğini, 3 bin 300 olan toplam istihdamını yüzde 10 artıracağını duyurdu. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. Tarihe destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu güven ve inançla, 3 bin 300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” açıklamasını yaptı.

KAYSERİ ŞEKER'DEN EVDEN ÇALIŞAMAYANA ÜCRETLİ İZİN

Koronavirüs sebebiyle aksiyon alan işletmeler arasında yer alan Kayseri Şeker, faaliyetlerini, imkânı olan çalışanları evden çalıştırma, evden çalışma imkânı olmayan çalışanlarını ise ücretli olarak izne çıkarma yönünde düzenledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Şu an fabrikamız faaliyette değil. Bu nedenle fabrika kısmında zaten çalışanlarımız yok ancak ofis ve işletme kısmında da yeni düzenlemelere gittik. Evden çalışma imkânı olan çalışanlarımızı evlerine yönlendirdik. Evlerinden çalışma imkânı olmayanları da ücretli olarak izne gönderdik" bilgisini paylaştı.

Turizmcilerden sağlık çalışanına tam destek



TÜRKİYE'de dün akşam itibariyle koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 9.217'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131'e yükseldi. Otellerini hastane çalışanlarına açan turizmcilerin sayısı her geçen gün artıyor.



The Marmara Oteller Grubu yönetimi, İstanbul'un en önemli noktalarından Taksim Meydanı'nda bulunan otellerinin odalarını çevrede görev yapan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtı. Koç Holding, Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerini corona virüsüne karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. Koç Holding de Divan otellerini bu zorlu dönemde sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.



İstanbul’da Dosso Dossi markası ile otel yatırımları yapan ve işleten Dosso Dossi Holding yönetim kurulu başkanı Hikmet Eraslan, Sultanahmet’teki otelini sağlık çalışanlarının hizmetine sunduğunu açıkladı. Grubun Sultanahmet’te bulunan oteli Dosso Dossi Old City’den tüm sağlık çalışanları yararlanabilecek.



Anadolu’dan da destek var Kapılarını açan bir diğer otel de İstanbul Fatih’deki NAN Otel oldu. NAN Otel Genel Müdürü Abdullah Yücesoy, “Otelimizin bir bölümünü, gecesini gündüzünü feda eden sağlık çalışanları arkadaşlarımıza tahsis etmeye karar verdik" dedi. Sağlık çalışanlarına otelde konaklama imkanı sunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde olduklarını söyledi.



Sinop Gerze’de ise turizmci Hüseyin Yüksek de zaman gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına Beyaz Otel’in kapılarını açtığını duyurdu. Mersin’deki Grand Boss Suit Otel de bir hafta otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açmıştı.

Eczacıbaşı'ndan kampanya



Otellere hijyen hizmeti veren Eczacıbaşı Profesyonel, "Sağlık çalışanlarımıza kapılarını açan otellerin hijyeni için gereksinim duyulan dezenfektan ürünlerinin yanı sıra temizlik kağıtları ve kimyasal ürün ihtiyaçlarını iki markalarımızla destekliyoruz. Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadelede, bireysel ve kurumsal, hepimizin yüksek sorumluluk bilinci ile davranacağına ve bu mücadeleyi kazanacağımıza yürekten inanıyoruz" açıklamasını yaptı.