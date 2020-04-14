Virüsle mücadeleye 4 proje yolda

14 Nisan 2020

Yasemin SALİH

Yerli ilaç şirketi Polifarma’nın geliştirdiği, yoğun bakımda COVID- 19 tedavisi gören hastalarda olumlu yanıt veren ilaç, tüm Türkiye’ye umut verdi. Ağız yoluyla beslenemeyen hastalar için damar yoluyla alınabilen formülü üreten Polifarma, 100 bin ampulü Sağlık Bakanlığı’na hibe edeceğini açıklayınca bir anda merak uyandırdı. Şirketin kurucuları arasında yer alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, serumda dünya çapında tekel konumundaki rakiplerine kafa tutan şirketin öyküsünü DÜNYA’ya anlattı.

Ergene’de 77 dönümlük arazi üzerinde, 50 kişilik Ar-Ge ekibi ve onu destekleyen 150 uzmanla faaliyet gösteren Polifarma, Türkiye serum pazarının lideri konumunda. 38 ülkeye 11 farklı ürün ihraç ettiklerini belirten Vildan Kumrulu, “Bugüne kadar birçok ilkte imzamız var. Yoğun bakım, kalp-damar, beslenme, diyaliz, anestezi, vitaminler gibi farklı alanlarda 11 endikasyonu yurtdışına gönderiyoruz” diye anlatıyor geldikleri noktayı.

‘Çin’e niyet, Türkiye’ye kısmet'

Kumrulu, 10 bin koronavirüs hastasına umut olacak yeni ilacın gelişim sürecinin kasımda başladığını söyledi. Şirketin Çin, Brezilya, Japonya gibi ülkelerle işbirliği ve görüşme halinde olduğunu anlattı. Ar-Ge ekibinin kasım ayında Çin’in Wuhan kentine yakın bir şirkete yaptığı ziyaret sırasında virüsü duyduklarını ancak pandemi şüphesi bulunmadığından yardım etme düşüncesiyle araştırmalara başladıklarını belirtti, devam etti: “Zaten know-how ilişkimiz vardı. COVID-19 tedavisinde neleri kullandıklarını inceledik. Yoğun bakımda entübe olan hastaların ağız yoluyla ilaç alamadıklarını öğrendik. Biz zaten tabletçi bir firma değiliz. Sıtmada kullanılan kinin temelli bir molekülü süspansiyon olarak damar yoluyla nasıl verebiliriz diye araştırma yaparken aradan 1,5 ay geçti ve virüs dünyaya yayılmaya başladı. Hammaddeyi Çin’den aldık. Laboratuvar çalışmaları 20 gün sürdü. O sırada Sağlık Bakanlığı, sektördeki tüm şirketlere tehlike karşısında elimizde nelerin bulunduğunu soran bir yazı gönderdi. Biz zaten ürünün birçok aşamasını geçmiştik. Bakanlığa gönderdik. Süreç hızlı ilerledi.”

Ellerinde bulunan dosyada dört proje daha olduğunu anlatan Kumrulu, şu anda yoğun bakımda entübe olan hastalar için kullanılan ancak sadece tablet formu olan favipiravir molekülünün süspansiyon formu üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bu çalışmayı bir aya kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek sır gibi sakladıkları diğer projeler hakkında da şunları söyledi: “Geri kalan üç projemiz, çok gizli şu anda. Çok emek verdik ve sanıyorum iki ay sonra tamamlanmış olacak. Yine COVID-19 tedavisine yönelik ama bu kez cihaz ve ürünü kombinleyen çok özel bir proje olacak.”

Alman Fresenius işbirliği teklif etti

Vildan Kumrulu’ya göre şirketi için kırılma noktası Türkiye’nin ilk yoğun bakım beslenme ürününü üretmesi oldu. Kumrulu, “Eşim Ordulu, ben de Malatya Arapkirli 7 çocuklu bir ailenin en küçüğüyüm. Beş yıl önce katma değerli yerli üretim hamlesiyle çalışmalarımızı bakanlığa sunduk. Türkiye’nin ilk üç odacıklı parenteral beslenme solüsyonunu ürettik. Dünyada iki büyük üretici var; Baxter ve Fresenius. Türkiye bu ürünün ithalatına yılda 1 milyon dolar harcıyordu. Biz şu anda 65-70 TL’ye ihalelere katılıyoruz” dedi. Kumrulu’nun anlattıklarına göre Polifarma’nın bu alandaki kaliteli üretimi kısa sürede Alman Fresenius’un da dikkatini çekmiş. Kumrulu, gelişmeleri şöyle özetledi: “Fresenius, ürünü birlikte üretmeyi teklif etti. Bu bizim ihracatımızı yüzde 20’nin üzerinde artırabilir. Onlara fason üretebiliriz.”

Memleketim Eczanesi’nden dünyaya

● 1979- Şirketin temellerini atan merhum Eczacı Necdet Nuri Kumrulu, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdikten sonra memleketi Ordu’nun ilk eczaneleri arasında yer alan Memleketim Eczanesi’ni kurarak sektöre girdi.

● Üretim kararıyla İstanbul’un yolunu tuttu. 1983’te Ortaköy’de Aroma İlaç’ı kurdu. Tablet, şurup ve pomat üretti.

● 2011’de Ergene'de 77 dönümlük arazi üzerine kurduğu fabrikayı açtı.

● Türkiye’nin ilk plazma tamamlayıcı ürününü üretti.

● Evde diyalizi kolaylaştıran otomatik SAPD cihazını piyasaya sundu.