Virüsü ‘Sanitary’ ile önleyecek

28 Mayıs 2020

Kübra UĞURLU/KOCAELİ

Polin Group bünyesinde, özel tasarım kompozit ürünlerin üretiminde hammadde, tasarım, mühendislik ve yüksek üretim becerileriyle faaliyet gösteren Futura Form, sağlık sektörü için geliştirdiği ihtiyaca yönelik ürünleri, Futura Form Sanitary markasıyla piyasaya sunacak.

2012 yılından beri Gebze’de üretim yapan Futura Form’un Genel Müdürü Ali Cüneyt Sayın, pandemi sürecinde ortaya çıkan çeşitli öncelikler dahilinde, ürettikleri negatif basınçlı hasta izolasyon kabinleri, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ürünleriyle, bu süreçteki riskleri ortadan kaldırmak için kurumlara çözümler sunduklarını kaydetti.

Virüsün yayılması önlenecek

Sanitary markası ile piyasaya sunacakları ürünler hakkında bilgi veren Ali Cüneyt Sayın, ‘’Negatif basınçlı hasta izolasyon kabinimiz, spor salonları ve sahaları, fuar alanları gibi kapalı mekânları ve prefabrik yapıları hızlı bir şekilde hastaların dış ortamdan yalıtılabileceği ve tedavisine hazır hale getirebileceği şekle çevirmektedir. Negatif basınçlı hasta izolasyon kabinleri ile tüm damlacık hareketleri ve kontrolsüz hava çıkışı kısıtlanarak geçirimsiz ve negatif basınçlı bir ortam sağlanmaktadır. Bu sayede virüs, bakteri ve mikropların ortama yayılması önlenebilecektir’’ diye konuştu. Sayın, ürettikleri dezenfeksiyon tünel ve ünitelerinin de bina ve tesis girişlerinde, kişilerin taşıyabileceği olası bakteri ve virüsleri bertaraf etmek için kullanıldığını ve çoklu püskürtme elemanları sayesinde seri geçişlerde bile maksimum hijyen sağlandığını vurguladı. Market ve depo gibi işyeri girişlerinde, sürekli kullanılan ekipmanların üzerinde bulunabilecek bakteri ve virüsleri bertaraf etmek için üretilen dezenfeksiyon kabininin de geniş deposu sayesinde kullanım durumuna göre günde bir kere dolum ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Karantina kabininin, bina ve tesis girişleriyle kişilere ateş ölçümü yapıldığı noktalarda, şüpheli kişiyi ortamdan izole ederek gerekli karantina ortamını sağlayacağını belirten Ali Cüneyt Sayın, ortak kullanımı olan eşyaların dezenfeksiyonu için ürettikleri UV Sterilizasyon Kutusu’nun ise otoparklarda anahtarların, sinemalarda 3D gözlüklerin, su parklarında ise kullanılan bileklik veya kartların sterilizasyonu için kullanıldığını aktardı.