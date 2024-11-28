Visa Avrupa İnovasyon Programı yeni mezunlarını verdi

Visa’nın Avrupa'daki yenilikçi fintech'lere yönelik iş birliği ve hızlandırma platformu olan Visa Avrupa İnovasyon Programı'nın Türkiye ayağı yeni mezunlarını verdi. Programı başarıyla tamamlayan Bakiyem, Fimple, Finartz, Minted Connect ve PayWall, Visa Avrupa İnovasyon Programı Zirvesi’nde hem program tecrübelerini hem de girişimlerini paylaştı.

Finansal kapsayıcılığın geleceğine yatırım

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa Avrupa İnovasyon Programı’yla, bugün 6 pazarda, 200 ülkedeki ağımızın gücünü kullanarak fintech’leri destekliyoruz. Türkiye’de fintech ekosisteminin hızlanmasına ve küresel pazarlara açılmasına katkı sağladık. Teknoloji altyapımız ve global ağımızın gücüne ek olarak sunduğumuz mentorluk destekleri, fintech’lerin büyümesini hızlandırdı. Programımızı başarıyla tamamlayan 30 Türk fintech girişimi, 33 milyon doları aşkın yatırım aldı. Mezunlarımızın başarılı iş birlikleri kurduğunu ve yatırım aldığını görmek bizleri gururlandırıyor” dedi.

2024 döneminin mezun fintech’leri

Visa Avrupa İnovasyon Programı’nı başarıyla tamamlayan Bakiyem, Fimple, Finartz, Minted Connect ve PayWall, kapsamlı bir eğitim programıyla girişimcilik alanında önemli kazanımlar elde ettiler. Program kapsamında gerçekleştirilen 125 toplantıda, 32 banka, 10 e-para kuruluşu, 49 kurumsal partner ve 9 Visa Avrupa İnovasyon Programı mezunu ile bir araya gelerek geniş bir network oluşturdular.

Bakiyem: Bakiyem, çeşitli sektörlerin farklı taleplerini karşılamak üzere yeni nesil ve işlevsel online ödeme çözümleri sunuyor.

Fimple: Yeni nesil teknoloji ve iş ihtiyaçlarına uygun bulut tabanlı bir sistem olan Fimple, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Mimarisi ve bulut tabanlı mikro hizmetlere dayanan, yerel API’ler ile uyumlu bir finans çözümü sunuyor.

Finartz: Finartz her alandan kurumlara mobil uygulama, yönetim araçları ve ana sistem ile dijital cüzdan ihtiyaçları için çözümler geliştiriyor.

Minted Connect: Minted Connect, bireysel kullanıcıların değerli metal alım satımı yaparak birikim yapabilmelerini sağlıyor. Lisans, saklama, fiyat, ödeme altyapısı ve başta fiziki teslimat olmak üzere tüm bu operasyonel hizmetleri uçtan uca gerçekleştiriyor.

PayWall: PayWall, işletmelerin ödeme süreçlerini kolaylaştırarak verimliliği en üst düzeye çıkarmalarını sağlayan kapsamlı bir ödeme orkestrasyon platformudur.