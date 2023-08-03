Visa, daha sürdürülebilir bir dünya için perakende markaları ile yeni iş ortaklıklarını duyurdu

Visa, Dönüşüm Ekonomisi Davranış İçgörüleri Laboratuvarı’nın perakende sektörü ile geçekleştirdiği ilk iş birliğini duyurdu. İş yerlerinin tüketicilere dönüşüm ekonomisine geçişte nasıl destek verebileceğini araştırmak ve paylaşmak üzere hayata geçen Visa Dönüşüm Ekonomisi Davranış İçgörüleri Laboratuvarı’nın ilk iş ortakları H&M Group'un COS markası, United Repair Centre, Mindworks, Twig ve Ellen MacArthur Vakfı oldu.

Tüketicilerin %92’si daha sürdürülebilir bir yaşam sürmeyi isterken sadece %16’sının buna yönelik somut adım attığı bir dünyada, Visa’nın perakende markaları ile kurduğu iş birliği, niyet ile eylem arasındaki farkın giderilmesine yönelik çözümler üzerine çalışacak.

Moda endüstrisinin döngüselliğe geçişinde önemli bir yere sahip olan ikinci el satış pazarı her geçen gün büyüyen bir alan. Bununla birlikte, Avrupa’da tüketicilerin yalnızca %47'si yılda bir defa ikinci el satış faaliyetinde bulunuyor. Bu nedenle, birçok marka hala bu alanda tüketicilerin ilgisini, onları harekete geçiren unsurlar ile karşılaştıkları engelleri anlamaya çalışıyor. İlk etapta COS, tüketicileri ikinci el satış pazarına çeken ve katılımını artıran unsurları araştıracak.

United Repair Center ise tüketiciler için giysi tamiri konusundaki engelleri ve giysi tamir hizmetlerinin herkes için nasıl daha erişilebilir ve faydalı hale getirilebileceğini araştıracak.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin: “Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de tüketiciler daha sürdürülebilir bir yaşam arzu ediyor, ancak bunu hayata geçirecek adımları atmakta zorlanıyorlar. Dünyanın önde gelen ödeme ağlarından biri olan Visa, tüketicilerin daha sürdürülebilir tercihler yapmasına yönelik hizmetler geliştirmek için benzersiz bir konumda yer alıyor. Kısa süre önce duyurduğumuz Dönüşüm Ekonomisi kavramı, daha sürdürülebilir bir ekonomi için 6 temel tüketim şeklini kapsıyordu: Kirala, yeniden doldur, tamir et, yeniden dağıtıma sok, ikinci el sat ve kullanım ömrü tamamlandığında iade et. Visa Dönüşüm Ekonomisi Davranış İçgörüleri Laboratuvarı, bireyleri bu alanlarda harekete geçirecek motivasyon noktalarını belirlemeyi hedefliyor. Bu sayede giyim sektöründe sürdürülebilir modanın tercih edilmesini ve tüketicilerin döngüsel ekonomiye geçişlerini hızlandırmayı hedefliyoruz“ dedi.

Sonuçlar açık raporlar aracılığıyla paylaşılacak

Çalışmalar, değişen tüketici davranışlarını tetikleyen faktörlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için online ve fiziksel mağaza ortamı gibi farklı ortamlarda yürütülerek; görünürlük, erişim ve satın alınabilirlik gibi başlıklara odaklanacak. Elde edilen bulgular, kendi döngüsel modelini kurmak isteyen iş yerleri tarafından da kullanılabilmesi için açık kaynaklı olarak indirilebilir raporlar aracılığıyla sunulacak.

Projenin diğer iş ortakları olan Ellen MacArthur Foundation Vakfı’nın döngüsel tasarım, Twig’in fintech ve ikinci el satış, Mindworks’ün ise davranış modeli tasarımı alanındaki deneyim ve bilgi birikimlerinin, çalışmalarda edinilen içgörülerin sürdürülebilirlik alanında somut aksiyonlara dönüştürülmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.