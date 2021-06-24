Visa İsveçli fintek Tink’i 2.2 milyar dolara satın alacak

ABD merkezli çok uluslu finans şirketi Visa, İsveçli fintek Tink’I 2,2 milyar euroya satın alacağını duyurdu.

İsveç’te 2012 yılında kurulan Tink, bankalar ve diğer finansal kurumlara, tüketicilerin finansal verilerine erişim kolaylığı sağlıyor. Şirket 3 bin 400 banka ve finansal kurumun yanında Avrupa genelinde 250 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Satın almanın düzenleyiciler tarafından onaylandığını duyuran Visa, birkaç ay önce, ABD hükümetinin antitröst endişeleriyle engellemesi nedeniyle, Tink’in ABD’li rakibi Plaid’i 5,3 milyar dolara satın alma planını iptal etmişti.

Avrupa Birliği'nin açık bankacılık kuralları, bankaların rekabeti artırmak için kayıtlı üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların müşteri verilerine erişimine izin vermesini şart koşuyor.

Kuralların kullanıma sunulması, üçüncü tarafların ve bankaların müşteri verilerine erişmesine yardımcı olacak teknolojiler sağlayan Tink gibi fintekler için verimli bir zemin oluşturdu.

Şirket, Visa'nın Tink'in marka ve yönetim ekibini elinde tutacağını ve genel merkezinin Stockholm'de kalacağını söyledi.



