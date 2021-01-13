Visa, Plaid'i satın almaktan vazgeçti

Visa CEO'su Al Kelly iptal edilen Plaid satın alması ile ilgili olarak, "Plaid'in yetenekleri Visa'nın yeteneklerini, geliştiriciler, finansal kurumlar ve tüketiciler için yenilikler gibi önemli faydaları olacağı ve tamamlayıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Ancak, bir yıl önce yaptığımız açıklama sonrasında, şirket uzun ve karmaşık davalardan kaçınmak için anlaşmayı iptal etmeye karar verdi." açıklamasını yaptı.

İki şirketin faaliyetlerini ortak olarak sürdüreceği ve Visa’nın Plaid’e yatırım yapabileceği yapılan açıklamada yer aldı.