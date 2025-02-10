Visa ve Disney yeni bir işbirliği için el sıkıştı

Visa, The Walt Disney Company ile, Disney’in ürün ve hizmetlerinde özel fiyatlar, ön satışlar ve rezervasyonlara erişim, özel olarak tasarlanmış etkinliklere ve deneyimlere davetiyeler gibi benzersiz fırsatlar sunacak stratejik bir işbirliğine imza attı.

Kullanıcılara yeni avantajlar sunulacak

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa olarak, Disney hayranlarına kesintisiz ve güvenli bir ödeme deneyimi sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital ödeme çözümlerimiz, artık Disneyland Paris’te, Disney müzikallerine bilet alırken ya da Disney mağazalarından alışveriş yaparken Disney hayranlarının unutulmaz anlarına eşlik edecek. Ayrıca bu iş birliğiyle Visa kart sahiplerine, Disney'in ürün ve hizmetlerinde benzersiz avantajlar sunmayı hedefliyoruz. Spor sponsorluklarındaki güçlü geçmişimizin ardından, Disney gibi değerli bir marka ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

"İş birliğimizi stratejik ortaklıkla genişletmekten mutluluk duyuyoruz"

The Walt Disney Company Kurumsal İş Birlikleri ve Kart Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Cathy Cline, "Visa ile Amerika Birleşik Devletleri’nde başarıyla sürdürdüğümüz iş birliğimizi bu stratejik ortaklık ile genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Artık Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde de Visa ile çalışacağız" dedi.