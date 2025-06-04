Visa ve Mastercard'a yeni soruşturma: Ücret yapıları mercek altında

Avrupa Birliği (AB) rekabet düzenleyicileri, Visa ve Mastercard’ın ücretlendirme politikalarına ilişkin yürüttüğü incelemeyi derinleştiriyor. Reuters'ın elde ettiği belgelere göre AB yetkilileri, perakendecilere ve ödeme firmalarına kapsamlı bir anket göndererek şirketlerin ücret yapılarındaki şeffaflık sorunlarını mercek altına aldı.

Düzenleyiciler, Visa ve Mastercard tarafından sunulan ücretlerin daha açık ve sade şekilde özetlendiği standart bir belgenin, piyasadaki şikâyetleri azaltıp azaltamayacağını araştırıyor. Söz konusu iki şirket, euro bölgesindeki kart ödemelerinin yaklaşık üçte ikisini gerçekleştiriyor. Ancak uzun süredir karmaşık ve anlaşılması güç ücret politikaları nedeniyle eleştiriliyorlar.

Salı günü gönderilen 11 sayfalık anket, şirketlerin gelecekteki sözleşme ve şartlarının objektif, şeffaf ve ayrımcı olmayan kriterlere dayanması gerekip gerekmediğini soruyor. Ayrıca Visa ve Mastercard’ın perakendecilere uyguladığı cezaların faturalardan ayrı gösterilmesinin, bu bedellerin daha kolay anlaşılmasına ve gerektiğinde itiraz edilmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı da sorgulanıyor.

AB Komisyonu'nun bu incelemesinin, dijital ödemeler sektöründe daha adil ve şeffaf bir ücretlendirme yapısının kurulmasına zemin hazırlaması bekleniyor.