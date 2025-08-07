Visa’dan 2026 FIFA Dünya Kupası için özel ön satış avantajı

Visa, 2026 FIFA Dünya Kupası için kart sahiplerine ön satış çekilişi ile erken bilet alma hakkı tanıyor. Başvurular 10–19 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Visa Ön Satış Çekilişi, Washington’daki Visa Payments Vault’ta düzenlenen özel bir resepsiyonla tanıtıldı. Etkinliğe Kanada, Meksika ve ABD’den hükümet yetkilileri de katıldı. Üç ülke, organizasyonun ev sahipleri olarak ortak mesajlarında, sporun birleştirici gücünü ve iş birliklerinin önemini vurguladı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa kart sahiplerine bu tarihi organizasyona öncelikli erişim fırsatı sunmaktan heyecan duyuyoruz. Deneyimi yalnızca tribünle sınırlı tutmuyoruz; ev sahibi şehirlerdeki küçük işletmelerin bu etkinlikten uzun vadeli ekonomik fayda sağlaması için de destek sunacağız” ifadelerini kullandı.

10–19 eylül arasında başvuru yapılabilecek

Visa kart sahipleri, 10–19 Eylül tarihleri arasında Visa Ön Satış Çekilişi’ne başvurarak bilet satın alma önceliği kazanabilecek. Başvurular için FIFA kimliği gerekli olacak. Henüz kimliği olmayanlar, 10 Eylül itibarıyla FIFA.com/tickets adresinden kayıt oluşturabilecek.

Kazananlara 30 Eylül’den itibaren e-posta yoluyla bilgi verilecek. Bilet satın alma süreci ise ekim ayında başlayacak. Ön satış döneminde Visa, tek geçerli ödeme yöntemi olacak.

FIFA Ticari Operasyonlar Başkanı Romy Gai, “Bu yalnızca bir bilet değil, tarihin en büyük futbol organizasyonuna açılan bir kapı. Tüm taraftarları Visa kartları ve FIFA kimlikleriyle bu fırsata ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Tarihi turnuva: 3 ülke, 48 takım, 104 maç

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla şimdiye kadarki en geniş kapsamlı turnuva olacak. 16 ev sahibi şehirde, toplam 104 maç oynanacak. Turnuva, ilk kez Kuzey Amerika kıtasındaki üç ülkenin –ABD, Kanada ve Meksika– ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek.