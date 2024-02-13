Visa'dan internette güvenli alışveriş uyarıları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa'nın global ödemeler ekosistemine yönelik güvenlik tehditleri raporu Biannual Threats Report'ta tüketicileri etkileyen dijital sahteciliklerin sayısı ve çeşitliliğine yönelik artış gözlemlendiği aktarıldı. Sahteciler her gün daha karmaşık metotlar geliştirirken, Visa, teknolojisine yaptığı yatırımlarla global ağını güvenlik tehditlerine karşı korunaklı tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa'nın online alışveriş ve indirim kampanyalarının tüketicilere son derece cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.

"İş yerlerine ödemelerde kolaylık ve güvenlik sunuyoruz"

Tüketicilerin güvenli ödeme yapabilmesini önemsediklerini kaydeden Mümin, "Visa olarak en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle koruduğumuz teknolojik ağımız sayesinde dünyada ve 40 yıldır faaliyette bulunduğumuz ülkemizde kart sahipleri ve iş yerlerine ödemelerde kolaylık ve güvenlik sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mümin, 1993'ten bu yana risk yönetimi ve sahtecilikle mücadele kapsamında global ölçekte yapay zeka (AI) kullanımına öncülük ettiklerini aktararak, "Ödemeler ve para hareketlerinde sahteciliği önceden tespit edip önlemek amacıyla yalnızca son on yılda yapay zeka ve veri altyapımıza 3 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Ağımızdan geçen ödeme işlemlerindeki sahtecilik oranı yüzde 0,1'den daha az, ki bu tüm ödeme yöntemleri arasında en düşük oranlardan birine denk geliyor." bilgisini paylaştı.

İnternette güvenli alışveriş için püf noktalar ise şu şekilde sıralandı:

"Çevrimiçi ödeme yaparken, satıcının internet adresinin 'https: //' ile başladığından emin olun. Sondaki 's', bağlantınızın güvenli bir bağlantı olduğuna işaret eder. Size ait olmayan ödemeleri tespit ettiğinizde hemen bankanıza bildirin. Harcama itirazı, kartınızla yaptığınız ödemeniz sonrasında ürün veya hizmetlerin size ulaşmaması veya hatalı ulaşması durumunda, bankanız kanalıyla ödemenizi geri alma talebi iletmenizi sağlıyor.

Visa, tüketici lehine olan bu hakkı iş ortaklığı yaptığı bankalardan adil bir şekilde değerlendirmesini talep ediyor. Kimlik dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olun. Yazılımınızı güncel tutun. Kartlarınızı online alışverişe banka yoluyla açtırın."