Visam, ihracatta yeni pazarlarını TurkishExporter'da buldu

Tüm ihracatçılar gibi pandemi nedeni ile seyahat ve fuarlara katılamayan Visam, B2B ihracatta yeni partnerlerini TurkishExporter'da keşfetti. Balkanlar'da Karadağ’la, Ortadoğu'da ise İsrail'le iyi ihracat kontratları imzalayan Visam dış ticaret yöneticisi Pınar Özdamar Yiğit, “E-ihracatta TurkishExporter'ın önemli bir marka olduğunu gördük. Hedefimiz yeni onlarca ülkeye sizinle girmek.” dedi.

1964 yılında bir aile şirketi olarak kurulan; plastik ve gömme rezervuarlar, rezervuar iç takımları, flotörler, klozet kapakları, sifon ürün grupları ile sıhhi tesisat sektörüne İzmir’de üretim gerçekleştiren Visam Plastik ve Metal Enj. San. Ve Tic. A.Ş. yurt içi ve yurt dışında pandemiye rağmen faaliyetlerine hız kesmenden devam ettiğini belirtti.

Yenilenen ve geliştirilen üretim teknolojilerimiz ile ürün yelpazesini her yıl çeşitlendiklerini belirten firma marka değerini yurt içinde ve yurt dışında her geçen sene arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını açıkladı.

E-ihracat ile sınırları ortadan kaldırdık

İhracatta hız kesmeyen ve yeni pazarlara giriş yaparak yayılmayı sürdürdüklerini açıklayan Visam dış ticaret yöneticisi Pınar Özdamar Yiğit, “İhracat pazarını büyütme çalışmaları kapsamında birlikte çalıştığımız TurkishExporter ile daha önce ulaşamadığımız ülkelere ihracat yapma olanağı sağladık ve 4 ay gibi kısa bir sürede 2 yeni pazara ulaştık.” dedi.

Birçok ülkeye ihracat yapan Visam sektörümüzde ihracat şampiyonu olmak için e-ihracat kanalından yakaladığı fırsatları değerlendirdiklerini ve pazar paylarını daha da güçlenerek devam ettirmeyi istediklerini söyleyen Visam dış ticaret yöneticisi Pınar Özdamar Yiğit, “Yeni dönem hedefleri doğrultusunda üye olduğumuz e-ihracat platformu TurkishExporter ile Balkanlar’daki yerimizi güçlendirerek ihracat ağımıza İsrail pazarını da ekledik.” açıklamalarında bulundu.

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