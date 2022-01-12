Vişne Caddesi’nin bitmeyen fuarı ‘interkidsy’ açıldı

Zehra ORUÇ

BURSA - Açılış törenine katılan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yeni ekonomiyle birlikte yeni iş modellerinin de hayata geçtiğini ve Interkidsy mağazasının da bu yeni modellememin bir örneği olduğunu belirtti. Sektörde doğal kümelenmenin olduğu Vişne Ticaret Bölgesi’nin önemine vurgu yapan Burkay, “Bu bölge Bursa’ya ve Yıldırım’a ciddi bir ivme kazandırdı. Bunun en önemli sebebi sektördeki oyuncularımızın kalitesi. Bu anlamda yine sektörümüz içindeki gençlerimiz yeni ekonominin yeni iş modelini üretecek atılımı ortaya koydular. Bu girişim çok büyük başarılara gebe” dedi. Burkay, pek çok firmayı tek çatı altında toplayan bu oluşumun 2023 yılı içinde 48 firmanın içinde yer aldığı özel bir koleksiyon ile pazara açılma potansiyelinin bulunduğunu sözlerine ekledi. Açılışta hazır bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, ekonomik dalgalanmanın yaşandığı bir dönemde yeni girişimlerin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Interkidsy’inin bebe-çocuk giyim sektörünün ilk entegre pazarlama şirketi olduğunu ifade eden Interkidsy.com ortaklarından Dr. Kutalmış Emre Ceylan da, halihazırda portföylerinde 48 firmanın bulunduğunu belirtti. Ceylan, “Burası bilgi ve teknoloji şirketi’ diyen Ceylan, “Pakistan’dan, İtalya’dan showroom açmak için talep edenler var. Biz numunelerimizi buradan gönderdiğimizde orada tüm firmalarımızın ürünlerinin sergilendiği bir organizasyona imza atmış olacağız. Hedef pazarımız Avrupa ve sektörümüz için bakir olan bölgeler. Bunu da kısa sürede başaracağımıza inanıyoruz” dedi.