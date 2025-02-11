Vişne Madencilik borsada işlem görmeye başladı! İlk gün tavan yaptı

Madencilik sektöründe 72 yıldır faaliyette bulunan Öztüre Holding iştiraki Vişne Madencilik için Borsa İstanbul'da ilk gong çaldı.

Halka arz sürecinde 1,23 kat talep alan Vişne Madencilik'in payları 'VSNMD' koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre ile yetkililer katıldı.

'İhtiyaç duyulan finansman karşılandı'

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törendeki konuşmasında, şirketin artan talebi karşılamak, ihracat pazarını genişletmek, kapasitesini artırmak, modernizasyonunu gerçekleştirmek, verimliliği artırmak hedefleriyle büyümek için gerekli olan yatırımlarını gerçekleştirebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan finansmanı halka arz yoluyla sağlamayı tercih ettiğini vurguladı.

Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Öztüre, yola daha kurumsal, şeffaf ve halka açık şirket olarak devam edeceklerine, yatırımcıların güvenine layık olmayı öncelik olarak kabul ettiklerine değindi.

Öztüre, şunları söyledi: "Halihazırda yatırımlarımıza devam eden bir şirketiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle de yatırımlarımıza kaynak sağlayacağız. Halka arzımız, şüphesiz hedeflerimize daha hızlı ulaşmamıza imkan sunacak. Yatırımlarımızı devreye alarak sürdürülebilir büyümemize devam etmeyi, ülkemize ve yeni ortaklarımıza sağladığımız değeri daha da artırmayı istiyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."